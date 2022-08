Astronauci dostrzegli pożar w Polsce: Nasze myśli są z mieszkańcami i rolnikami

2 sierpnia na twitterowym koncie włoskiej astronautki Samanty Cristoforetti pojawiło się zdjęcie, pokazujące jak wyglądał pożar polskich pól uprawnych z perspektywy kosmosu.

REKLAMA

Zauważyliśmy olbrzymi pożar niedaleko Nowej Wsi Zbąskiej w Polsce. Według lokalnych mediów, pochłonął on ponad 50 ha ziemi. Nasze myśli są z mieszkańcami i rolnikami - napisała Cristoforetti

Na zdjęciu widać ogromną chmurę dymu unoszącą się nad Ziemią

W Wielkopolsce spłonęło ponad 60 hektarów ziemi

Pożar w Nowej Wsi Zbąskiej wybuchł w niedzielę, 31 lipca. Służby otrzymały zgłoszenie w godzinach wieczornych. Jak podają lokalne media, spłonęło 60 hektarów zboża na pniu i 5 hektarów lasu

Z ogniem walczyło blisko 30 zastępów strażaków z pięciu powiatów – nowotomyskiego i wolsztyńskiego, a także z województwa lubuskiego. Co więcej, w walkę z żywiołem w pocie czoła włączyli się również okoliczni rolnicy, którzy robili co mogli, by odciąć płomienie od upraw, które jeszcze pożarem objęte nie były. - podaje serwis zbaszyn.naszemiasto.pl

Strażakom udało się ugasić pożar zboża jeszcze tego samego dnia, jednak z ogniem trawiącym las walczyli przez całą kolejną dobę. Był to jeden z większych pożarów w tym regionie w ostatnich latach.

Samanta Cristoforetti - astronautka, która jako pierwsza zaparzyła kawę w kosmosie

Samanta Cristoforetti jest pierwszą Włoszką, która poleciała w kosmos. Obecnie przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, skąd publikuje w mediach społecznościowych wiele zdjęć i filmów pokazujących codzienne życie astronautów w kosmosie. Pobiła także rekord najdłuższego nieprzerwanego pobytu w kosmosie przez europejskiego astronautę. Spędziła na stacji kosmicznej bez przerwy 199 dni i 16 godzin. Cristoforetti jest poliglotką, mówi płynnie w pięciu językach i właśnie uczy się szóstego.

Ciekawostką jest, że jako pierwsza osoba w historii, zaparzyła w kosmosie kawę.