Jarmark Dominikański 2022. Kiedy koniec świętowania w Gdańsku?

Tegoroczny Jarmark Dominikański rozpoczął się 23 lipca, a jego koniec zaplanowano na 14 sierpnia. Wszystkim tym, którzy jeszcze nie odwiedzili Gdańska w tym wyjątkowym okresie, zostało więc półtora tygodnia na to, by nadrobić te zaległości. A naprawdę warto, ponieważ jak co roku, w ramach jarmarku odbywa się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, a na straganach można kupić wyjątkowe rękodzieła, dzieła sztuki, czy regionalne produkty.

Jarmark Dominikański 2022. Mapa stoisk i najciekawsze wydarzenia

Podczas imprezy na uliczkach Gdańska rozstawionych jest około 690 stoisk handlowych. Rozmieszczono je tematycznie, według poniższego schematu:

Artyści i rzemieślnicy - Tkacka, Kołodziejska, Podmłyńska, św. Ducha, Grobla I, Grobla III, Szeroka, Straganiarska, Rybackie Pobrzeże, Długie Pobrzeże, Zielony Most, Stągiewna, Szafarnia, Rajska

Regionalne przysmaki - Szeroka, Grobla, Szafarnia, Podmłyńska

Gastronomia/food court - Park Świętopełka, Szeroka, Grobla II, Targ Rybny, Ołowianka, Rajska

Kolekcjonerzy - Długie Ogrody

Uliczka pomorska - Szeroka

Uliczka litewska - Szeroka

Uliczka polskich projektantów - Straganiarska

Jednak Jarmark Św. Dominika to nie tylko targ. W ramach imprezy odbywa się wiele ciekawych wydarzeń takich, jak:

Święto Chleba,

Jarmarkowe Parady Szekspirowskie w wykonaniu Teatru Szekspirowskiego,

Strefa Seniora,

warsztaty kreatywne z rękodzieła,

warsztaty z kiszenia i fermentacji,

koncerty odbywające się pod hasłem Muzyka z Gdańskich Wież,

koncerty na skwerze Heweliusza i wyspie Ołowianka (Jazzowe Środy oraz Elektryczne Czwartki),

spacery z przewodnikiem,

kino na wyspie Ołowianka,

spektakle teatralne (m.in. spektakl Miejskiego Teatru Miniatura z udziałem tłumacza migowego),

wystawy.

Podczas jarmarku odbywa się także wiele imprez z myślą o najmłodszych, w tym warsztaty czekoladowe, tańce pod chmurką czy spektakle teatralne dla dzieci.

Jarmark Dominikański to impreza z wielowiekową tradycją

Jarmark Św. Dominka jest najstarszą, a obok Weihnachtsmarkt i Oktoberfest również największą tego typu imprezą w Europie. Pierwszy raz został zorganizowany w 1260 roku przez dominikanów i usankcjonowany bullą papieską Aleksandra IV. Pierwotnie jarmark miał na celu nakłonienie wiernych do uczestnictwa we mszy odpustowej w dzień św. Dominika, dzięki której można było otrzymać 100 dni zwolnienia z czyśćca. Z czasem stał się wydarzeniem handlowo-kulturalnym.