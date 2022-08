Czekając na lato, chcemy, aby było słoneczne i ciepłe. Kiedy jednak temperatura przekracza 30?, zaczynają się problemy. Wykonywanie zwykłych czynności jest wolniejsze i trudniejsze, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy ospali i zmęczeni. Wielu osobom nasilają się przewlekłe dolegliwości, zwłaszcza gdy cierpią na problemy kardiologiczne. Inni popełniają błędy, które zamiast pomóc, jeszcze bardziej obciążają organizm. Ze względu na kolejną falę gorąca, przygotowaliśmy zestawienie: na co uważać, co jeść, co pić i jak przetrwać upalne dni?

Co jeść i pić w upalne dni? Nie popełniaj tych błędów

Nawadniaj organizm. Najważniejsze podczas upałów jest nawadnianie organizmu, jednak należy unikać napojów zawierających cukier i alkohol. W upalne dni warto nosić przy sobie butelkę z wodą i regularnie ją popijać, często i małymi łyczkami. Należy wypijać nawet do trzech litrów wody dziennie. Jest to szczególnie ważne zalecenie w przypadku osób w podeszłym wieku, małych dzieci i osób, które wykonują prace fizyczne na słońcu. Nie wolno dopuścić do odwodnienia organizmu, a podczas upału jest to niezwykle proste.

-Ważne jest, aby pita woda nie była zimna, a raczej w temperaturze pokojowej- radzi w rozmowie z PAP, ratownik medyczny z Międzyzdrojów, Tomasz Kubiak.

Unikaj alkoholu. Wielu Polaków twierdzi, że podczas upałów najlepsze są schłodzone napoje, które mają w składzie chmiel. Niestety to przekonanie mija się z prawdą. Piwo pite w upał bardziej szkodzi, niż chłodzi. Zawarty w nim alkohol rozszerza naczynia krwionośne i powoduje wahania ciśnienia oraz działa moczopędnie, przez co, zamiast nawadniać, odwadnia organizm, a zamiast chłodzić – rozgrzewa.

Jak zaznacza w rozmowie z PAP ratownik medyczny Tomasz Kubiak, wbrew reklamom piwo nie jest napojem izotonicznym i nie nawadnia lepiej niż woda.

- Czasami jedno "zimne piwko" w pełnym słońcu, w upale powoduje, że czujemy się, jakbyśmy wypili sześć piw, działa jeszcze gorzej na nasz organizm i przyspiesza utratę przytomności, a w przypadku niektórych osób uruchamia „syndrom nieśmiertelności" i powoduje różne dziwne sytuacje" – mówi Kubiak.

Nie przegrzewaj się. Zakładaj przewiewne ubrania, wykonane z naturalnych tkanin, najlepiej w jasnych kolorach. Pamiętaj o nakryciu głowy, przewiewnym obuwiu i okularach przeciwsłonecznych.

Ogranicz aktywność fizyczną. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do treningów na świeżym powietrzu w czasie upałów, lepiej poczekaj aż temperatura spadnie. Możesz uprawiać sport wieczorem lub z samego rana, kiedy jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia udaru cieplnego od słońca.

Jak przetrwać upał?

Obserwuj reakcje swojego organizmu. Reaguj, gdy czujesz się źle, słabo, kręci ci się w głowie lub masz mdłości, odpocznij w chłodnym pomieszczeniu. Dużo pij, a do wody dodaj elektrolity - w upał organizm traci ich więcej wraz z potem. Jeśli objawy nie przechodzą mimo odpoczynku i nawodnienia, zwróć się o pomoc do lekarza.

Bierz chłodne kąpiele. Chłodna, ale nie lodowata kąpiel potrafi zdziałać cuda. Jeśli w ciągu dnia masz taką możliwość, idź pod prysznic. Nawet kilka razy.

Pamiętaj, aby przed kąpielą, schłodzić najpierw rozgrzane słońcem ciało.

Nasze serce nie lubi nagłych zmian temperatury. Jeśli ciało rozgrzane jest do wysokiej temperatury, a wskakuje się do chłodnej wody, może dojść do zatrzymania akcji serca, a stąd prosta droga do tragedii – podkreśla ratownik medyczny Tomasz Kubiak.

Unikaj słońca i wychodzenia na zewnątrz. Zwłaszcza w godzinach między 10:00 a 17:00, czyli wtedy, gdy temperatura jest najwyższa. Nie można doprowadzić do przegrzania organizmu.

Schładzaj mieszkanie. Idealnie sprawdzą się wentylatory i klimatyzatory. Jeśli nie możesz sobie na nie pozwolić, to w ciągu dnia utrzymujmy chłód w pomieszczeniach: zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych. Otwieraj okna, dopiero gdy temperatura jest niższa - wieczorem i w nocy.

Unikaj dużych różnic temperatury, między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami a temperaturą panującą na zewnątrz. Przebywanie na zmianę w zimnym pomieszczeniu i w pełnym słońcu może skończyć się przeziębieniem i złym samopoczuciem.

Co jeść w upał?

Stosuj odpowiednią dietę. Spożywaj lekkie posiłki i zwracaj uwagę na ich świeżość - zwłaszcza w przypadku nabiału, lodów i mrożonek. Dieta podczas upałów powinna być różnorodna i oparta głównie na dostępnych świeżych warzywach, owocach, bez stosowania obróbki termicznej.

Chrupiące sałaty, ogórki, szparagi, bób, aromatyczne pomidory, szczypiorek, kiście czereśni, garście malin, porzeczek, jagód, jeżyn, agrest… Na ich bazie można przygotowywać wiele smacznych i odżywczych potraw, np.: słodkie koktajle, pasty do kanapek, sałatki, chłodniki itp.

Używaj kremów ochronnych. Gdy wychodzisz na zewnątrz w upalne dni, zawsze posmaruj skórę odpowiednim kremem, który ochroni ciało, przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz zabezpieczy przed poparzeniem słonecznym.

- Dziecięce kremy z SPF 50+ są dobre dla wszystkich – podpowiada Tomasz Kubiak.

Chroń dzieci. Zwłaszcza małe dzieci są narażone na niepożądane działanie upałów i nasłonecznienia. Chroń je przed przegrzaniem i odwodnieniem.

Nie zostawiaj ludzi i zwierząt w samochodzie. W upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, a także materiałów łatwopalnych.

Dbaj o zwierzęta. Zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia, w których przebywają.