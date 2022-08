Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony w 2018 roku. Od początku sieci handlowe próbowały go omijać. Doszło do tego, że kolejne sklepy zaczynały poszerzać usługi (np. jako placówki pocztowe) i obsługiwać listy, aż zakaz został ustawowo uszczelniony. Teraz pojawiły się doniesienia, o kolejnych pomysłach na pracę sklepów w niedzielę.

REKLAMA

Niedziele handlowe 2022. 7 sierpnia do nich nie należy, a pracownicy szykują się do pracy

O pracy Biedronek w najbliższą niedzielę poinformowali pracownicy. Wiadomość o tym rozpowszechniła się na internetowych forach sieci, o czym jako pierwszy napisał portal wiadomoscihandlowe.pl. Co prawda kilka tygodni temu wybuchła podobna plotka o otwieraniu sklepów w niedziele w roli placówek medycznych, jednak bieżącą informację potwierdza coraz więcej osób.

Wiadomościhandlowe.pl dotarły do Anny Gonery, skarbniczki w NSZZ "Solidarność" w Biedronce, która poinformowała, że 7 sierpnia ma się otworzyć 600 sklepów w całej Polsce, a w następną niedzielę - 14 sierpnia — kolejne 300 placówek.

"To, że sklepy się otworzą w niedzielę, jest już pewne" - mówiła Gonera - "Na pewno nie jest to fake news. Dostałam nawet maila od SOM-a, (kierownika regionu — przypisek redakcji), który prosi o wsparcie, gdyż w sklepie, który ma być otwarty jako czytelnia, nie ma załogi".

Biedronki czynne w niedzielę. POHiD: Przekształcenie sklepu w czytelnię nie łamie prawa [KOMENTARZ]

Informacje, które krążą pomiędzy pracownikami, dotyczą tego, że ma to być otwarcie "na klub czytelnika". To oznacza, że sieć może próbować — jak inne placówki — zaaranżować w swoich lokalach "czytelnię", "bibliotekę" czy "wypożyczalnię".

O tym czy to legalne, mówiła dla portalu wiadomoscihandlowe.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD).

"Prawo pozwala na to, żeby z placówki handlowej zrobić quasi-czytelnię. Zatem operatorzy, którzy się na to decydują, działają zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami" - powiedziała Juszkiewicz.

I dodała, że ustawa wprowadzająca zakaz handlu od początku była wadliwa. Przypomniała też że POHiD apelował o zmianę formy ustawy. "Wydaje mi się, że ustawodawca powinien już na początku pomyśleć, co się może wydarzyć w momencie, kiedy mamy 32 wyłączenia z ustawy" - dodała prezeska POHiD.

Zgodnie z ustawą, zakaz handlu nie obowiązuje "placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku". To właśnie ten zapis miałaby wykorzystać Biedronka do prowadzenia czytelni, biblioteki, czy klubów czytelnika.

Informacja o pracy w niedziele nie została potwierdzona przez sieć. Od kilku dni Biedronka nie odpowiada na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl w tej sprawie.

Biedronki czynne w niedzielę niehandlową. Jest reakcja PIS

Janusz Śniadek, pomysłodawca zakazu handlu zareagował na doniesienia portalu wiadomoscihandlowe.pl na temat przeobrażenia Biedronek w niedziele, w czytelnie. Były szef "Solidarności" zapowiedział, że skieruje sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wykluczył też konieczności wprowadzenia kolejnych nowelizacji ustawy o zakazie handlu.

" To przestroga dla wszystkich klientów, że wchodzą do sklepów, które prowadzą oszuści. Zagraniczny kapitał przychodzi do Polski i zamierza żerować nieuczciwą konkurencją" – powiedział Śniadek w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl.

Biedronki otwarte w niedziele i to bez omijania zasad. Podajemy niedziele (legalnie) handlowe

Przypominamy daty niedziel handlowych w tym i przyszłym roku. W 2022 roku czekają nas jedynie trzy niedziele z otwartymi sklepami. Jedna z nich będzie jeszcze w sierpniu.

Niedziele handlowe 2022

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

Niedziele handlowe 2023