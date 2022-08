Wiele osób od dawna czekało na informację, o tym kiedy czwarta dawka będzie dostępna także dla nich. Minister zdrowia, Adam Niedzielski, w ostatnią środę podał przybliżony termin.

- Wszystko wskazuje na to, że 4 dawka dla szerszej populacji, przynajmniej 18+, będzie dostępna z początkiem września- napisał na Twitterze minister.

Od 22 lipca na czwartą dawkę szczepionki mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz te, które mają obniżoną odporność pod warunkiem, że ukończyły 12. rok życia. Już wcześniej tzw. drugą dawką przypominającą, mogły szczepić się osoby mające 80 lat i więcej.

Szczepienie przeciwko COVID-19. Decyzja ministra zdrowia

Jednocześnie Niedzielski dodał, że 750 tys. osób z grup 60+ i 12+ z obniżoną odpornością zarejestrowało się na 4 dawkę szczepienia przeciw COVID-19, a 300 tys. z nich przyjęło już szczepionkę.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 55 197 146 szczepionek – poinformowano w czwartek na stronach rządowych. W Polsce stosowane są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax oraz jednodawkowa Johnson & Johnson.

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi dzienna liczba szczepień wyniosła 53 923. W pełni zaszczepionych jest w Polsce 22 529 606 osób. Podano 12 517 301 dawek przypominających. Po podaniu ponad 55,1 mln dawek zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Jak zarejestrować się na szczepienie COVID-19? Potrzebne jest skierowanie

Aby zapisać się na czwartą dawkę szczepienia przeciwko COVID-19 należy sprawdzić w portalu pacjenta, czy zostało wystawione skierowanie, które otrzymują wszyscy Polacy spełniający wyżej opisane kryteria. Jeśli skierowanie jest w systemie, wystarczy zadzwonić do jednego z punktu szczepień, by umówić się na wizytę, bądź zrobić to online, na stronie pacjent.gov.pl.

COVID-19, aktualne obostrzenia

Z raportu MZ wynika, że od wczoraj, 3 sierpnia, do oficjalnego rejestru zakażeń koronawirusem wpisano 4481 osób. 748 z nich zachorowało na COVID-19 po raz kolejny (to tzw. reinfekcje). Zmarło 20 pacjentów. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim i małopolskim.

Mimo że ilość zachorowań na COVID-19 w Polsce wciąż rośnie, rząd na razie nie zdecydował się na żadne zmiany w obowiązujących w naszym kraju obostrzeniach.

Od 28 marca w Polsce został zniesiony obowiązek kwarantanny i przestał obowiązywać obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej oraz w środkach komunikacji miejskiej. Aktualnie maseczki musimy nosić jedynie w podmiotach leczniczych - przychodniach, gabinetach lekarskich, szpitalach oraz w aptekach. Więcej na temat aktualnych obostrzeń znajdziesz tu.