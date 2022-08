Z raportu KRD wynika, że Polacy są zadłużeni na ponad 45 mld zł. Przy czym mężczyźni zalegają z opłatami na kwotę 32,8 mld zł, a kobiety 12, 4 mld. Największe zaległości mają osoby w wieku 46-55 lat. KRD informuje również, że wśród dłużników dominują klienci indywidualni, stanowiący blisko 90 proc. zadłużonych , a tylko 10 proc. to firmy.

Z badania "Portfel statystycznego Polaka w pandemii" przeprowadzonego dla KRD wynika, że w pierwszej kolejności Polacy opłacają czynsz (45 proc.) i raty kredytów (33 proc.). Następnie systematycznie pokrywamy rachunki za energię (26 proc.) oraz zakupy ratalne i pożyczki (14 proc.).

Inflacja przyczyną zadłużenia Polaków?

Nie przykładamy się natomiast do terminowości wpłat za wodę i gaz, za podatek od nieruchomości (po 5 proc.) oraz ogrzewanie i paliwo do samochodu (po 4 proc.). Według raportu niesystematycznie opłacamy rachunki za Internet, telewizję, telefon, wywóz śmieci i przejazdy komunikacją publiczną (we wszystkich przypadkach po 2 proc.).

W raporcie przedstawiciele KRD zwracają uwagę, że część konsumentów w ostatnim czasie boleśnie odczuwa skutki inflacji oraz podwyżek cen i nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z zaległościami finansowymi.

Co zrobić gdy zaczyna brakować pieniędzy na opłaty?

W związku z narastającym problemem, postanowiliśmy zgłębić temat u źródła i zapytać specjalistę, jak postępować w przypadku problemów ze spłatami należności?

- Gdy zaczyna brakować pieniędzy na opłacenie wszystkich rachunków część osób, chcąc utrzymać swój status materialny, zaciąga kolejne zobowiązania, zamiast ograniczyć wydatki i próbować uregulować zaległości. To recepta na katastrofę, bo pieniądze i tak trzeba będzie oddać, ale powiększone o odsetki – wyjaśnia Jakub Kostecki, prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkssso.

Specjalista zaleca, aby w trudnej sytuacji finansowej ograniczyć wydatki i skorzystać z pomocy negocjatorów.

- Nawet jeśli pensja wystarcza tylko do „pierwszego", lepiej spróbować zrewidować comiesięczne wydatki i wprowadzić zmiany w budżecie. W codziennej praktyce spotykamy się z przypadkami, kiedy konsumenci wpadają w pętlę zadłużenia, z której nie są w stanie się uwolnić. Nasi negocjatorzy pomagają im ułożyć plan spłaty w ratach i ograniczyć niepotrzebne wydatki, co pozwala przywrócić dłużników do normalnego życia – dodaje Jakub Kostecki.

Masz długi? Nie unikaj kontaktu z wierzycielem

Jednocześnie przedstawiciel firmy windykacyjnej dodaje, że w trudnej sytuacji finansowej, nie należy unikać kontaktu z wierzycielem, a wręcz przeciwnie spróbować wspólnie znaleźć kompromis.

- On [wierzyciel- przyp.red] bowiem przyjmuje wtedy, że dłużnik po prostu nie chce oddać tego, co pożyczył i wdraża wszelkie możliwe działania, które pozwolą odzyskać dług. Lepiej wykazać dobrą wolę, chęć porozumienia, zaproponować plan spłaty – doradza Kostecki.