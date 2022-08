W ciągu ostatnich tygodni ceny prądu notują niespodziewanie wysokie poziomy. Zdaniem ekspertów problemem jest m.in. trudno dostępny i drogi węgiel. Nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić, a specjaliści przewidują, że rekordowe podwyżki cen prądu dopiero przed nami.

Zachód wdraża oszczędzanie energii, a my?

Kraje zachodniej Europy zapowiadają wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc w oszczędzaniu energii. To w konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę - a co za tym idzie - ograniczonej dostępności do surowców energetycznych.

W Hiszpanii - pod groźbą milionowych kar - zarządcy obiektów użyteczności publicznej muszą pilnować, by budynki zimą nie były przegrzane, a latem klimatyzacja nie chłodziła powietrza poniżej 27-miu stopni.

Władze Berlina - szukając oszczędności - zdecydowały się na wyłączenie iluminacji 200-stu pomników.

Na takie decyzje - w tym momencie nie ma co liczyć nad Wisłą, gdzie zapotrzebowanie na energię systematycznie rośnie - mówiła w TOK FM koordynatorka zespołu "Klimat i Energia" w Greenpeace Polska Joanna Flisowska. Zdaniem ekspertki - dużym problemem w Polsce jest też fakt, że wiele budynków nie przeszło jeszcze termomodernizacji. Zauważyła też, że z rządu dochodzą komentarze, że Polacy nie lubią jak im się mówi co mają robić, więc [rząd - przyp. red] nie zamierza tego robić. Oczywiście to jest droga donikąd - mówiła Flisowska.

Ceny prądu rosną. 10 sprawdzonych sposobów jak oszczędzać prąd w domu na co dzień

Pracuj przy świetle dziennym. Korzystanie z naturalnego światła, kiedy tylko jest to możliwe, pomoże zmniejszyć ilość energii elektryczne zużywanej w ciągu dnia. Warto więc ustawić biurko przy oknie, aby móc jak najdłużej wykorzystywać światło słoneczne. Odłączaj ładowarki z gniazdek. Ładowarka do telefonu komórkowego czy laptopa pobiera prąd nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest do niej podłączone, a ona wciąż znajduje się w kontakcie. Aby zaoszczędzić prąd, wystarczy ją odłączyć na czas, kiedy nie jest używana. Wymień żarówki na energooszczędne. Energooszczędne żarówki (zwłaszcza LED) pomagają przy oszczędzaniu prądu. Zużycie przez nie energii jest około pięciu razy mniejsze niż w żarówkach tradycyjnych. Wymiana żarówek jest inwestycją, która zwróci się bardzo szybko. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Jeśli nie przebywasz w pomieszczeniu, po prostu zgaś w nim światło. Naucz tego również swoje dzieci. Wyłącz tryb czuwania. Jeśli chcesz oszczędzać energię elektryczną w domu, nie zapomnij o malutkiej świecącej diodzie na urządzeniach domowych, zwanej stand-by – stan czuwania. Każdy taki sprzęt należy wyłączać z prądu, aby nieużywany, niepotrzebnie nie pobierał energii. Wybieraj sprzęty energooszczędne. Kupując nowy sprzęt AGD, wybieraj ten energooszczędny. Najwyższa klasa A+++ to aż 40% oszczędności energii względem klasy A i 15% w stosunku do A+. Odkurzając, reguluj moc. Reguluj moc pracy odkurzacza, zwiększając ją do maksimum tylko wtedy, gdy na mniejszej mocy odkurzacz sobie nie radzi. Prasuj, gdy uzbiera się więcej ubrań. Z prasowaniem poczekaj, aż zbierze się więcej rzeczy, tak aby zbyt często nie rozgrzewać żelazka. Pralkę i zmywarkę włączaj tylko gdy są pełne. Jeśli pralka i zmywarka ma być ekonomiczna, trzeba włączać je dopiero wtedy, gdy zbierze się tyle ubrań i naczyń, aby załadować je do pełna. W pralce warto korzystać z programów ekonomicznych z wydłużonym czasem płukania i skróconym wirowania. W zmywarce - warto korzystać z programu szybkiego (jeśli naczynia są zbyt brudne, opłucz je wstępnie niewielką ilością wody zebraną np. z mycia warzyw i owoców). Gotuj dokładnie tyle wody, ile potrzebujesz. Napełniając czajnik, wlewaj tylko tyle wody, ile akurat potrzebujesz. Czas gotowania będzie krótszy, a zużycie energii znacznie mniejsze.

Jak proponuje autor artykułu w Muratordom.pl poza wymienionymi wyżej sposobami, dobrą inwestycją może być zmiana taryfy lub dostawcy prądu. Niektóre taryfy zakładają mniejsze opłaty za energię zużywaną nocą lub w weekendy tzw. taryfa "nocna" i taryfa "weekendowa". Jeśli wiesz, że właśnie w takim czasie zużywasz więcej prądu, warto dokładnie prześledzić oferty dostępnych na rynku dostawców prądu. Warto też zainwestować w panele fotowoltaiczne.