Coraz więcej pacjentów z niepokojem informuje, że mimo objawów wskazujących na Omikron, mają problem z uzyskaniem skierowań na testy potwierdzające lub zaprzeczające, że przechodzą COVID-19.

REKLAMA

Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, dlaczego w momencie, gdy media i ministerstwo informują codziennie o coraz większej liczbie zachorowań i kolejnej fali koronawirusa, lekarze odmawiają zgłaszającym się pacjentom testów w kierunku COVID-19.

Lekarze nie kierują na testy. Ministerstwo wyjaśnia

"Lekarz nie skierował na testy ani mnie, ani męża. Kupiliśmy je sobie sami" — czytamy w Medonet.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, o skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa decyduje lekarz na podstawie objawów, wskazujących na COVID-19.

- Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi z niepokojącymi objawami, to będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Test będzie bezpłatny dla pacjenta - czytamy na stronach rządowych. https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. Lekarze POZ mogą wykonywać testy antygenowe, natomiast test genetyczny PCR , lekarz może zlecić tylko przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Aktualnie testy PCR można wykonywać tylko w ramach diagnostyki szpitalnej.

- Test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem – przypomina Ministerstwo Zdrowia.

COVID-19. Szybki test antygenowy w poradni

Każdy pacjent z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ w trakcie wizyty może, ale nie musi, zdecydować o wykonaniu szybkiego testu antygenowego.

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, czyli zachorowania na COVID-19 lekarz wystawi zwolnienie lekarskie i zaleci samoizolację do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak w przypadku każdej innej chorobie zakaźnej, np. grypy.

Długość zwolnienia zależy od lekarza. Ministerstwo Zdrowia zaleca minimum 7 dni, jednak ostateczna długość zwolnienia ustalana jest indywidualnie i "zależy od stanu pacjenta i czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań"- informuje ministerstwo.

Aktualne zasady testowania w kierunku koronawirusa. Co musisz wiedzieć?

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 zmieniły się w Polsce 1 kwietnia 2022 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami zamknięte zostały mobilne punkty pobrań, a laboratoria i farmaceuci w aptekach przestali wykonywać bezpłatne testy.

Po zmianach przestał działać formularz online do zgłaszania się po zlecenie na test na koronawirusa, a 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala

.

Wszystkie aktualne informacje na temat postępowania przy infekcji koronawirusowej znadziesz na www.pacjent.gov.pl