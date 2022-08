Rządowy projekt ustawy przewidujący dopłatę 3 tys. zł do zakupu węgla został szeroko skrytykowany. Senat wprowadził do niego istotne poprawki. Ustawa wróciła do Sejmu, gdzie w piątek Anna Moskwa przedstawiła założenia nowego projektu. Co zawierają i kto w końcu dostanie dodatek do drogiej energii?

