1500 zł mandatu za tablice rejestracyjne pl - ta wysoka kara pociąga za sobą kolejne kłopoty

Największym przewinieniem związanym z tablicami rejestracyjnymi jest ich brak. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zalegalizowane tablice rejestracyjne to jeden z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Dlatego brak tego elementu traktowany jest surowo i w takiej sytuacji mandat może wynieść 1500 zł oraz 1 punkt karny. To jednak nie koniec kłopotów kierowcy, bowiem jeśli jego pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, nie może poruszać się po drodze. Policja zatrzymuje więc dowód rejestracyjny i nie zezwala na dalszą jazdę. W wielu przypadkach oznacza to konieczność wezwania lawety, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Inne mandaty związane z tablicami rejestracyjnymi - nie tylko ich brak podlega karze

Tablice rejestracyjne są niezwykle istotne nie tylko dlatego, że świadczą o tym, że dany pojazd został dopuszczony do ruchu drogowego, ale także dlatego, że są elementem służącym do jego identyfikacji. Z tego względu mandat zostanie nałożony na kierowców, którzy zakrywają tablice, bądź utrzymują je w takim stanie zabrudzenia, że uniemożliwia on odczytanie numeru.

Oto pozostałe sytuacje związane z tablicami, za które zgodnie z taryfikatorem mandatów grozi kara:

Brudne tablice rejestracyjne - 100 zł. Jeśli tablice rejestracyjne są zabrudzone w takim stopniu, że utrudniają lub uniemożliwiają odczytanie numerów,

Niewłaściwe tablice rejestracyjne - 300 zł Dotyczy to właścicieli pojazdów, którzy montują małe, jednorzędowe tablice rejestracyjne, mimo że ich pojazd nie ma miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego na ten rodzaj "blach"

Umieszczanie tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone - 500 zł

Zakrywanie lub ozdabianie tablic rejestracyjnych w taki sposób, że są one niemożliwe do odczytania - 500 zł i 3 punkty karne w przypadku zakrywania, a 1 punkt w przypadku ozdabiania

Taryfikator mandatów 2022 - drogowi piraci płacą więcej

Mandaty za nieprawidłowości związane z tablicami rejestracyjnymi wzrosły z początkiem roku, kiedy w życie wszedł nowy, znacznie bardziej surowy taryfikator mandatów. Wcześniej kara za zakrywanie tablic, bądź, co było nagminnym procederem, ozdabianie ich naklejkami, które uniemożliwiały odczyt numeru, była symboliczna i wynosiła 50 lub 100 zł. Obecnie jest to 500 zł, co stanowi znacznie większe obciążenie portfela kierowcy.

Jak zauważa serwis autobaza.pl, wyższe mandaty za zakrywanie tablic rejestracyjnych mogą być "ukłonem w stronę systemu opłat drogowych e-TOLL. Głównie dotyczy to płatnych odcinków autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA. Wówczas funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej również mogą nałożyć taki mandat."