Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapytana o pracę nad ustawą o czternastej emeryturze, która miałaby być świadczeniem stałym, poinformowała, że "oczywiście prace nad tak ustawą trwają".

- Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. (...) Będziemy szli w tym kierunku, że może czternasta emerytura będzie na stałe – powiedziała minister.

Maląg przypomniała, że dziś seniorzy mogą liczyć na finansowe wsparcie państwa.

– 9 mln. emerytów dostanie czternastą emeryturę, wypłaty ruszą 25 sierpnia i w sumie wyniosą ponad 11 mld zł. - powiedziała minister.

Dodała, że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby dostać świadczenie.

- To jest proces automatyczny, wsparcie dla emerytów w tym trudnym czasie – podkreśliła. - Zależy nam przede wszystkim na tym, by polityka senioralna była oparta na silnym wsparciu, także finansowym – dodała.

Szefowa MRiPS przypomniała, że w poprzednim roku "czternastka" wypłacana była w IV kwartale roku.

- W tym roku dlatego właśnie sierpień, bo tak szacowaliśmy, że może być szczyt inflacji, tej wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie i sankcjami – mówiła.

Czternasta emerytura miała być jednorazowa, a będzie prawdopodobnie świadczeniem stałym.

9 czerwca Senat przyjął ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura to dodatek wypłacany raz do roku, a jej maksymalna wysokość równa się emeryturze minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

W 2021 r. otrzymali ją seniorzy, którzy mieli prawo do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego.

Jak przypomina gov.pl, tak zwana "czternastka" została po raz pierwszy wypłacona w ubiegłym roku i miała być świadczeniem jednorazowym dla seniorów. Jednak wobec błyskawicznie rosnącej inflacji i horrendalnej drożyzny rząd zdecydował się powrócić do wypłacenia czternastki.

Czternasta emerytura 2022. Jak wysoka będzie w tym roku?

Dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, które pobierają emerytury lub renty wyższe niż 2,9 tys. zł, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r.

Czternasta emerytura. Wypłaty już niebawem

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2022 r., należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień – 24 sierpnia 2022 r. Po drugie nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.

Jak podaje MPiPS, zgodnie z ustawą, czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu wraz z emeryturą lub rentą – nie trzeba składać dodatkowych wniosków o wypłatę.