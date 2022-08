Jak podaje PAP, władze lokalne Vernon zaapelowały do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do białuchy, aby nie utrudniać pracy "państwowych służb, które zostały zmobilizowane, by ochronić dzikie zwierzę".

Białucha arktyczna w Sekwanie

- Urzędnicy zapewnili, że zrobią wszystko co w ich mocy, aby nakarmić zwierzę i pomyślnie doprowadzić je do ujścia Sekwany. Dodali, że wyjęcie białuchy z wody nie wchodzi w rachubę, gdyż mogłoby się to okazać zbyt ryzykownym ruchem – czytamy na stronach polsatnews.pl. - Białucha, zwana także walem białym, zdaniem lokalnych władz ma sporą niedowagę, w związku z czym, pojawiły się poważne obawy o jej zdrowie.

Organizacja pozarządowa Sea Shepard, która walczy o ochronę fauny morskiej, wysłała również swoich specjalistów do Vernon.

- Sekwana jest bardzo zanieczyszczona, w dodatku jest bardzo głośna, a białuchy są wysoce wrażliwe na hałas. Musimy nakarmić ją jak najszybciej, a następnie bezpiecznie doprowadzić w kierunku oceanu. Będzie to spore wyzwanie - zaznaczyła Lamya Essemlali, cytowana przez Reuters, szefowa organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska morskiego Sea Shepherd.

Białucha arktyczna w Europie. To nie pierwszy taki przypadek

Białucha arktyczna to gatunek ssaka z rodziny narwalowatych. Występuje w wodach Arktyki, zarówno płytkich, przybrzeżnych, jak i głębokich, oddalonych od lądu. Zdarza się jej jednak zapuszczać w górę rzek, niekiedy nawet na znaczne odległości.

Białucha arktyczna w Sekwanie nie jest pierwszym takim przypadkiem w Europie. Jak podaje Wikipedia, w 1966 udokumentowano przypadek dopłynięcia białuchy Renem do Bonn, ówczesnej stolicy RFN.

Białucha arktyczna - co to za gatunek?

Białucha arktyczna jest gatunkiem chronionym, spokrewnionym z delfinami. Dorosły osobnik może osiągać masę od 400 kg do 1,5 tony oraz długość do około 4 m. Górna część głowy jest zaokrąglona, natomiast w szczęce występuje 30–38 zębów.

Tuż po urodzeniu ciało młodych jest szaroniebieskie lub ciemnoniebieskie. Z biegiem lat jaśnieje. Osobniki 4–5 letnie są zazwyczaj kremowe lub całkowicie białe.

Zwierzęta te żyją w niewielkich grupach, liczących zwykle 5–10 osobników. Żywią się rybami, skorupiakami oraz głowonogami. Gatunek ten jest niekiedy poławiany dla mięsa, tłuszczu oraz skór.