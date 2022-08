Wakacje kredytowe — dla kogo? Rzecznik MŚP: kluczowe, kim jest "konsument"

Okazało się, że nie do końca wiadomo, kto może wziąć wakacje kredytowe. Ustawa określa trzy dobrze znane zasady. Może je wziąć:

właściciel kredytu hipotecznego,

zaciągniętego w złotych,

na zakup mieszkania realizującego własne cele mieszkaniowe.

Przepisy mówią jednak, że bank udziela przerwy w spłacie tzw. wakacji kredytowych na wniosek konsumenta. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Adam Abramowicz skierował do Ministra Finansów prośbę o sprecyzowanie kim, w rozumieniu ustawy, jest konsument. Chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) i zakupili na kredyt mieszkanie (realizując własne potrzeby mieszkaniowe), a dodatkowo w mieszkaniu tym zarejestrowali i prowadzą działalność gospodarczą. Rzecznik jest zdania, że oni także powinni mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, bo podnoszone stopy procentowe i rosnące raty uderzają w nich tak samo jak we wszystkich innych.

Wakacje kredytowe — warunki omijają JDG? Dwie interpretacje przepisów

Zdania prawników na temat wakacji kredytowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są podzielone.

Adrian Zwoliński z Konfederacji Lewiatan w wypowiedzi dla portalu prawo.pl stwierdził, że takie mieszkanie wykorzystywane jest zarówno na cele mieszkaniowe jak i zarobkowe. A ustawa została przecież przygotowana tak, żeby skorzystali z niej ci, którzy mieszkają, a nie ci, którzy na mieszkaniu zarabiają.

Innego zdania jest — jak donosi bezprawnik.pl — Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Ekspert uważa, że samozatrudnieni, którzy zawarli z bankiem umowę kredytową jako osoby fizyczne (konsumenci — przyp. redakcji) powinni mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Warunkiem jest to, że kredyt wzięli w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego, oraz mieszkają w nim.

Z kolei ci, którzy wzięli kredyt "na firmę" i raty "wrzucają w koszty" - nie powinni mieć wakacji.

Przedsiębiorco — składaj wniosek o wakacje kredytowe 2022, a następnie reklamację

Mecenas Anna Dombska interpretuje przepisy — odnosząc się do kodeksu cywilnego — na korzyść kredytobiorców i zachęca przedsiębiorców do składania wniosków.

Pani adwokat uważa, że określenie "konsument" zawarte w ustawie zostało sprecyzowane już w kodeksie. Jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Z tego powodu uważa, że jeśli mieszkanie kupione za kredyt hipoteczny służy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych, to kredytobiorca ma prawo do wakacji.

Mecenas Dombska uważa, że przedsiębiorcy powinni składać wnioski o wakacje kredytowe, a w razie ich odrzucenia przejść do kolejnego kroku i składać reklamacje.