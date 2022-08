Prezes zarządu Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych Andrzej Stachnik jest przekonany, że dojdzie do załamania na rynku leków refundowanych. Zapewnia jednak, że hurtownie będą dostarczały leki tak długo, jak długo będą w stanie.

Brak leków refundowanych 2022. Specjaliści zauważają spory problem

Farmaceuci alarmują, że zaczyna brakować leków. Ministerstwo Zdrowia uspokaja i zapewnia, że medykamenty będą. Jednak specjalista z branży farmaceutycznej nie ma wątpliwości.

- Leków na znaczną skalę może zabraknąć już wkrótce. I w aptekach, i w szpitalach - dodaje w rozmowie z Wirtualną Polską.

Na pytanie, czy aktualny status quo wynika z problemów z produkcją substancji czynnych w Chinach, czy Indiach, odpowiedział, że również, jednak masowe problemy związane są bardziej z sytuacją finansową firm farmaceutycznych w Polsce.

- 10 podmiotów zaopatrujących szpitale i apteki odpowiada za 90 proc. rynku. I mówię z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie te podmioty generują straty, na dystrybucji najważniejszych leków – leków refundowanych – mówi Stachnik.

I dodaje:

- Od lat prawie 50 proc. leków refundowanych dystrybuujemy za mniej niż 1 złoty od opakowania. Tymczasem ceny tego, co do dystrybucji niezbędne - energii, paliw i wynagrodzeń kierowców - skokowo się zwiększyły. Marża hurtowni farmaceutycznych na lekach refundowanych wynika z ustawy i nie może przekroczyć 5 proc. Dla porównania: kilkanaście lat temu - gdy przecież koszty prowadzenia biznesu były o wiele niższe - maksymalna marża wynosiła 14 proc.

Brakuje wielu leków. Problemy z dystrybucją

Dalej w rozmowie specjalista tłumaczy, że redukcja marży, może być korzystna dla pacjenta tylko wtedy, gdy leki są dostępne i odpowiednio transportowane.

- Dystrybucja leków wymaga specjalnych warunków transportu, odpowiedniego przechowywania, całodobowego monitoringu temperatury, obsługi przewozu przez wykwalifikowany personel. To generuje koszty. I mówię dziś z pełnym przekonaniem: jeśli za galopującymi kosztami nie pójdą zmiany umożliwiające zwiększenie przychodów, to leki będą do aptek przyjeżdżały rzadziej. Hurtownie farmaceutyczne albo poupadają, albo zmienią profil swojej działalności i nie będą już dostarczać do aptek oraz szpitali leków refundowanych - czytamy w rozmowie.

Tych leków brakuje najbardziej. Pacjenci jeżdżą z miasta do miasta

Już w połowie lipca pojawiły się informacje, że w polskich aptekach brakuje leków, a problem może dotyczyć nawet 50 medykamentów. Niepokój jest tym większy, że ministerialne listy leków zagrożonych dostępnością są coraz dłuższe.

- To jest cały szereg różnych preparatów na różne schorzenia. I to od leków psychiatrycznych po mleka dla dzieci czy leki na cukrzycę. Z każdej grupy zawsze jakiegoś leku brakuje — tłumaczył w lipcu reporterowi TVN24 Łukasz Konka, farmaceuta z jednej z łódzkich aptek. - Zawsze proponujemy pacjentowi jakiś odpowiednik (...) Ale kiedy z danej grupy jakiegoś leku brakuje, to za chwilę i tych odpowiedników zaczyna brakować - dodaje.

Dochodzi do tego, że pacjenci poszukując leków na własną ręką, jeżdżą po aptekach w całej Polsce. - Mamy takie sytuacje, że do Łodzi przyjeżdżają ludzie z Bydgoszczy, Torunia czy Warszawy, bo znaleźli tutaj aptekę, gdzie jest lek, którego poszukują, a ci z Łodzi wybierają się do innych miast, nawet oddalonych o 100 km" – relacjonował w TVN24 Piotr Borowski.