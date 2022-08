TVP Info szydzi z Neo-Nówki: To ma być ostra krytyka władzy?

"Wigilia 2022" od kilku dni nie schodzi z pierwszych stron rodzimych mediów. Głośnym skeczem kabaretu Neo-Nówka zajęli się także prowadzący publicystyczny program TVP Info "W tyle wizji" Stanisław Janecki i Krzysztof Feusette. Co ciekawe, na antenie nie pokazano fragmentu "Wigilii", a urywek z innego skeczu Neo-Nówki. Prowadzący uznali, że dowcip autorów jest zupełnie nieśmieszny, a zdaniem Janeckiego nie dorównuje inteligentnym kabaretom takim, jak Owca Jerzego Dobrowolskiego.

- Tak szczerze mówiąc, obejrzałem ten tzw. głośny skecz. Nic tam nie ma specjalnie. Jeśli to jest ostra krytyka władzy to… - zadrwił Stanisław Janecki.

Neo-Nówka jest niesprawiedliwa bo drwi z PiS, a nie drwiła z Tuska

Krzysztof Feusette przekonywał zaś, że Neo-Nówka nigdy tak chętnie nie drwiła z poprzedniej władzy, jak robi to obecnie:

- Dam nagrodę i ze świecą będę szukał skeczu Neo-Nówki, która by wtedy kpiła z rządów Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Pamiętam, że Robert Górski bardzo nieśmiało próbował troszkę drwić z pana Tuska z tego "haratania z gałę". Proszę sobie porównać tamte skecze i te późniejsze z "Uchem Prezesa", gdzie robili sobie żarty nawet z tragedii pod Smoleńskiem - dowodził

Zdaniem Feusette ataki na rząd PiS dowodzą, że obecnie twórcy mają więcej "wolności":

Gdzie więcej tej wolności? Gdzie ostrzej kabaret atakował władzę: teraz za "reżimu" czy za "wspaniałej wolnościowej ekipy"

Na koniec Stanisław Janecki doszedł do dość osobliwej konkluzji:

Może oni chcą, żeby ich ktoś zamknął? - zastanawiał się, na co Feusette odparł: - Jesteś brutalny, ale mamy wolność. Jeśli ktoś chce się zamknąć, to niech się po prostu zamknie.

Kabaret Neo-Nówka "Wigilia 2022" - ten skecz oburzył rządzących

"Wigilię 2022" kabaret Neo-Nówka zaprezentował podczas lipcowego Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Skecz nie jest nowy, ale został uaktualniony o ostatnie sytuacje polityczne w kraju, przez co znalazły się tam takie kwestie, jak "wywalenie 70 mln na wybory kopertowe" czy "CPK, Ostrołęka, Turów i inne przewałki" oraz "tępa propaganda TVP".

Występ w Koszalinie zdobył ogromną popularność i zwrócił uwagę przedstawicieli władzy. Rzecznik PiS, Radosław Fogiel na Twitterze napisał:

- Nadrabiam TT po weekendzie. Trochę nie wierzyłem, że opozycja robi inbę o kabaret, który jedyne czym zasłynął, to bezbectwo tak wielkie, że zbanowali pół Twittera. Ale już rozumiem to zaangażowanie, przecież ten "skecz" to dosłowny zapis wystąpienia każdego polityka PO w mediach.