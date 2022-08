Perseidy 2022. Czym dokładnie jest to zjawisko?

Czym są Perseidy? Ludzkość obserwuje je od starożytności, nazywane są łzami św. Wawrzyńca. To bardzo szybkie meteory, które w momencie spadania zostawiają na krótko długi ślad na niebie, widoczny przez człowieka nocą, nieuzbrojonym okiem.

Meteory to świetlne zjawiska, które powstają podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych przybyłych z odleglejszych obszarów przestrzeni kosmicznej, a zwanych meteoroidami. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, a te najjaśniejsze nazywane są bolidami. Jeśli skała, która dostała się do atmosfery, zdołała dotrzeć na Ziemię, to mamy wtedy do czynienia z meteorytem.

Spadające gwiazdy 2022. Perseidy są związane z kometą, która kiedyś może uderzyć w Ziemię

Perseidy 2022 będą spadać z częstotliwością 6-15 obiektów na kilka minut. Ich radiant (czyli niewielki obszar/punkt na niebie, w którym przecinają się przedłużone wstecz pozorne drogi meteorów, należących do danego roju) przesuwa się w trakcie aktywności roju meteorów pomiędzy podniebnymi konstelacjami gwiezdnymi:

Kasjopei,

Perseusza,

Żyrafy.

W trakcie swojego maksimum radiant ten znajduje się w Perseuszu.

Z rojem spadających gwiazd 2022, jak co roku, związana jest okresowa kometa 109P/Swift-Tuttle, która należy do grupy komet typu Halleya o okresie obiegu aż 133 lata. Po raz pierwszy zauważono ją w 1862 roku, niezależnie przez Lewisa Swifta i Horace’a Parnella Tuttle’a, a po raz drugi dopiero w 1992 roku przez japońskiego astronoma Tsuruhiko Kiuchiego.

Zawsze, gdy kometa zbliży się do Słońca, jej lodowe jądro paruje, uwalniając cząstki i grudki pyłu, które tworzą w przestrzeni kosmicznej długi warkocz. Każdego roku nasza planeta, podczas swojej okołosłonecznej wędrówki, wpada na rój meteoroidów związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Drobiny skalne, które wchodzą w skład roju, rozpędzone do 59 km/s dostają się do atmosfery, po czym spalają się, tworząc tak lubiane zjawisko „spadających gwiazd" zwanych Perseidami.

Kometa 109P/Swift-Tuttle znajduje się na orbicie przecinającej orbitę Ziemi. Może więc kiedyś zderzyć się z Ziemią lub Księżycem – naturalnym satelitą naszej planety. Nie ma jednak powodu do obaw – szacuje się, że z pewnością nie nastąpi to w najbliższym tysiącleciu.

Spadające gwiazdy 2022. Kiedy i gdzie najlepiej je oglądać?

Aktywność roju Perseidów rozciąga się na okres od połowy lipca do 24 sierpnia, można je więc obserwować już od pewnego czasu. Latem aktywne są również inne roje meteorów: w czerwcu można było oglądać meteory z roju Bootydów, a w lipcu Południowe Delta Akwarydy.

Jednak to w czasie maksimum roju meteorów Perseidy w 2022 r. dadzą najpiękniejszy spektakl. Będzie to miało miejsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. To już za kilka dni, a wiele osób nie może się już doczekać oglądania tego zjawiska. Warto pamiętać, iż spadające gwiazdy będą najlepiej widoczne po północy.

W różnych miejscach w noc spadających gwiazd 2022 organizowane są pikniki astronomiczne, m.in.:

w Olsztynie noc Perseidów będzie można spędzić w Parku Centralnym podczas Warmińskiej Nocy Perseidów 2022,

w Warszawie, jak co roku, na noc Perseidów 2022 zaprasza Centrum Nauki Kopernik,

w Kaliszu odbędzie się piknik astronomiczny na Polach Marsowych, organizowany przez Kaliskie Koło Astronomiczne Malapert,

na Piknik Spadających Gwiazd 2022 zaprasza też Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem.

Pełnia Księżyca. Trochę poprzeszkadza podczas oglądania Perseidów 2022

W tym roku warunki do obserwowania spadających gwiazd nie będą idealne, ponieważ w tym samym czasie będzie miała superpełnia Księżyca. Jego blask bardzo ograniczy liczbę spadających gwiazd, które będzie można zobaczyć na niebie.