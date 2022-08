Święto 15 sierpnia. Obchodzimy je na pamiątkę zwycięskiej bitwy

Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia jest świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, która została stoczona w czasie wojny z bolszewikami.

W poniedziałek 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego obchodzimy pod hasłem "Weekend z wojskiem"

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej pod hasłem "Weekend z wojskiem" będą miały miejsce w dniach od 13 do 15 sierpnia 2022 r. Święto 15.08.2022 to także okazja do organizacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie kilkudziesięciu pikników w całym kraju.

- Na terenie województwa mazowieckiego, oprócz głównych uroczystości, które będą odbywały się w Ossowie, Radzyminie i szczególnie na placu Piłsudskiego w Warszawie, również będzie piknik podobny jak w Radomiu, dzień wcześniej – 14 sierpnia – w Grójcu – poinformował wiceszef obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Wśród piknikowych atrakcji znajdą się m.in.:

punkty rekrutacyjne dla zainteresowanych,

atrakcje muzyczne (wspólne śpiewanie i festiwal orkiestr wojskowych w Warszawie czy koncert piosenki wojskowej państw NATO w Elblągu),

biegi i zawody sportowe,

wystawy,

pokazy filmowe,

poczta polowa,

flash mob.

Szczegółowy program obchodów święta Wojska Polskiego 15 sierpnia można znaleźć na stronie Wojska Polskiego.

Święto kościelne 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego to nie wszystko

W poniedziałek 15 sierpnia obchodzimy tak naprawdę podwójne święto. Co roku tego samego dnia mają również miejsce obchody ważnej w kościele rzymskokatolickim uroczystości – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, który papież Pius XII ogłosił w konstytucji apostolskiej 1 listopada 1950 roku. Wedle tego dogmatu, po zakończeniu ziemskiego życia matka Jezusa została z "ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały".

W polskiej tradycji święto, które obchodzimy w poniedziałek 15 sierpnia 2022, nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej – na pamiątkę podania mówiącego, że apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty. Z tego powodu w dniu święta 15.08 w kościołach poświęca się zioła, kłosy zbóż i właśnie kwiaty.

15 sierpnia. Wolne od pracy dla każdego? Niekoniecznie

W 2022 roku Święto Wojska Polskiego oraz święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypadają w poniedziałek. Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy? Tak, ponieważ liturgiczne święto Wniebowzięcia NMP zostało ustalone przez ustawodawcę jako dzień wolny, bez konieczności brania urlopu.

Jednak polski Kodeks pracy wymienia w tej kwestii pewne wyjątki. Dotyczą one pracy w niedzielę oraz ustawowe święta. Wyjątki te dotyczą osób pracujących w branżach:

hotelarskiej,

gastronomicznej,

medycznej,

ochrony mienia i osób.

Ponieważ podwójne święto 15 sierpnia wypada w środku sezonu wakacyjnego, szczególnie osoby pracujące w letnich kurortach raczej nie dostaną tego dnia możliwości odpoczynku. Takim osobom pracodawca musi jednak oddać wolne w innym, akceptowalnym przez obie strony terminie.