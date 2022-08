Waloryzacja emerytur 2022. Przyjęty wskaźnik waloryzacji: 107 proc.

Waloryzacja rent i emerytur została jak co roku przeprowadzona w marcu i polegała na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 107 proc. Ta zmiana spowodowała podniesienie najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy o 87,56 zł do poziomu 1338,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 65,67 zł do wysokości 1003,83 zł.

Po marcowej waloryzacji rent i emerytur Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał dokument analizujący wpływ podwyżek na sytuację seniorów.

"Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale od 2 000,01 zł do 2 400 zł" - informuje ZUS w dokumencie na temat wysokości świadczeń emerytalnych.

Czy druga waloryzacja emerytur 2022 jest możliwa? Kwota wolna od podatku, też podnosi emeryturę netto

Rząd nie przewiduje drugiej waloryzacji emerytury w tym roku. Mówił o tym w rozmowie z Super Biznes wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, o czym informował Bankier.pl

Minister zwrócił jednak uwagę, że w 2022 emeryci mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, co w praktyce oznacza, że świadczenia do 2500 zł nie są objęte podatkiem i w związku z tym wartość świadczeń netto wzrośnie.

Inne świadczenie dla emerytów 2022. 13 emerytura już wypłacona, 14 emerytura będzie wcześniej

Poza waloryzacją emerytur seniorzy odebrali i odbiorą w tym roku jeszcze dwa świadczenia.

Chodzi o 13 emeryturę. Jej wysokość wyniosła 1338,44 zł i była wypłacona z kwietniową emeryturą.

Z kolei 14 emerytura, na którą nadal czekają seniorzy — jak poinformowała pod koniec lipca minister Maląg — będzie w tym roku wypłacona wcześniej. Czternastki będą wypłacane już od 25 sierpnia i wyniosą 1217 zł na rękę dla osób, które mieszczą się w kryterium dochodowym 2,9 tys. zł. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostaną mniej — obowiązuje tu mechanizm "złotówka za złotówkę". Najmniejsza wypłacana "czternastka" to 45 zł na rękę.

Waloryzacja emerytur 2023. Szwed: może być nawet dwucyfrowa

Jeszcze w lipcu szefowa MRiPS Marlena Maląg wyjaśniła, na czym polega mechanizm waloryzacji emerytur. Przypomniała, że brana jest pod uwagę średnioroczna wysokość inflacji, powiększona o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zapowiedziała wówczas, że decyzje podjęte na tamten moment przewidują waloryzację na poziomie 9,6 proc.

- Ale spodziewamy się, że ona będzie wyższa, gdyż wskaźnik inflacji średniorocznej może być wyższy — zastrzegła Maląg.

We wtorek 9 sierpnia — jak poinformowała Polska Agencja Prasowa — wiceminister MRiPS Stanisław Szwed powiedział w TVP Info, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się rekordowo, a powodem jest to, że panuje rekordowa inflacja. Dopytywany i liczby odpowiedział: "Myślę, że jednak to będzie dwucyrfowa waloryzacja". Podobnie jak jego szefowa w lipcu, on także zastrzegł, że są to kalkulacje na dziś, a do wyliczeń brana jest inflacja średnioroczna, więc na ostateczne liczby trzeba poczekać.

Szwed przypomniał, że wcześniej planowany wzrost o 9,7 proc. wymagał zabezpieczenia w budżecie ok. 30 mld złotych. "W przyszłym roku ten budżet dotyczący środków wsparcia dla emerytów, musi być o wiele wyższy niż w tym roku".