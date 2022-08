Węgla brakuje i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja szybko się zmieniła. Cena za tonę węgla w Polsce oscylująca w granicach 3000 zł, kusi możliwością dobrego zarobku. Wykorzystują to importerzy i szukają przeróżnych możliwości i kierunków. Aktualnie najpopularniejsze jest zwożenie węgla aż z Kazachstanu.

- Niektóre firmy zwęszyły tak znakomity interes, że zaczęły wozić węgiel z Kazachstanu… ciężarówkami. – Organizowane są konwoje po 20 aut, w każdym ok. 20 ton węgla – opowiada w portalu wysokienapiecie.pl doświadczony importer. – Włączyły się w to firmy transportowe z Uzbekistanu, Turkmenistanu, a nawet Iranu. Dużo prostszy byłby oczywiście przewóz koleją, ale zablokowali go Rosjanie - czytamy.

Jak czytamy na spiderweb.pl jeden konwój ciężarówek to około 400 ton węgla, a jeden statek z węglem to około 185 tys. ton węgla. Mimo, że przewożenie koleją lub statkami, jest bardziej wydajnym sposobem transportu, to przy aktualnych brakach węgla, każda ciężarówka jest bezcenna

Cena węgla z Kazachstanu vs. cena węgla w sklepie PGG

Serwis wysokienapiecie.pl cytuje ogłoszenie z połowy lipca, w którym węgiel z Kazachstanu oferowany jest w pakietach po 22 tony. Cena tamtejszego węgla wynosi zaledwie 150 zł za tonę, a cena transportu do 3800 dolarów (czyli około 18 tys. złotych).

Jak łatwo policzyć, tona węgla z transportem kosztuje ok 1 tys. zł. Co wychodzi dużo taniej niż w internetowym sklepie PGG (Polskiej Grupy Górniczej).

Dostawy węgla z Kazachstanu. Jak długo jeszcze możemy się nimi cieszyć?

Mimo doskonałych cen i świetnego biznesu jaki zwietrzyli niektórzy przedsiębiorcy, dostawy węgla z Kazachstonu mogę się wkrótce zakończyć.

- Kazachskie węglowe eldorado dla kierowców wkrótce się skończy – rząd w Astanie zapowiedział wprowadzenie od sierpnia embarga na wywóz surowca ciężarówkami. Urzędnicy boją się wzrostu cen i deficytu surowca w kraju – czytamy na portalu wysokienapiecie.pl

Jeśli nie z Kazachstanu, to skąd?

Rząd PiS uspokaja panikę i przekonuje, że surowca w zimie nie zabraknie. Aktualnie Polska zwiększa import węgla głównie z Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Australii, RPA i Indonezji.

- Węgiel płynie do Polski. Zadbamy o dystrybucje po całym kraju, tak aby przed najbliższym sezonem grzewczym dotarł do wszystkich potrzebujących – napisała na Twitterze minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

A Wojciech Dąbrowski - prezes PGE, na antenie Programu 1 Polskiego Radia informował niedawno, że w tej chwili do Polski płynie 11 statków z węglem.

– To jest 700 tys. ton. Będą płynęły kolejne statki – mówił Dąbrowski.

Jak szacuje Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, mimo dość dużej ilości płynącego do Polski opału, problem z węglem dla gospodarstw domowych będzie spory. Według niego zabraknie do 2,5 mln ton węgla, czyli około 27 proc. całkowitego zapotrzebowania na węgiel w tej grupie odbiorców.