Okupanci wmawiają Ukraińcom, że ich kraj podzielono między Polskę a Rosję. "Wprowadzono złotówkę"

Ukraiński wywiad podał, że wielkie przedsiębiorstwa Melitopola w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy otrzymały wytyczne, by organizować z pracownikami zebrania, na których będzie przekazywana następująca informacja: "Ukraina już została podzielona. Na terytorium zachodnich obwodów wprowadzono do obiegu polską złotówkę i w większości sklepów są podwójne ceny. Nie ma jak uciec od Rosji. Ukraina nie jest już taka, jaka była".

Według HUR taki przekaz ma na celu zachwianie moralną i psychiczną postawą proukraińskiej ludności, która pozostała na okupowanych terenach.

Wywiad podkreślił przy tym, że mieszkańcy zajętych przez siły rosyjskie obszarów powinni pamiętać, że Ukraina pozostaje niepodzielnym państwem, a każdy okupant i kolaborant dostanie zasłużoną karę.

Pseudoreferendum w obwodzie zaporoskim

W poniedziałek szef okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego Jewhen Bałycki ogłosił, że zostanie tam przeprowadzone referendum w sprawie przyłączenia do Rosji. Bałycki, w latach 2012-14 deputowany prorosyjskiej Partii Regionów do parlamentu Ukrainy, oświadczył, że podpisał już zarządzenie o "początku przygotowań" do jego organizacji. Nie sprecyzował jednak, kiedy miałoby się odbyć nielegalne głosowanie.