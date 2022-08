Cena prądu w Polsce z dostawą w 2023 roku wzrosła do 1635 zł/MWh, w stosunku do 360 zł/MWh jakie za dostawy za prąd płacono 12 miesięcy temu.

- To najwyższa cena jaką kiedykolwiek płacono w Polsce za kontrakt na dostawę energii w następnym roku – czytamy na stronach wysokienapiecie.pl

Ceny prądu 2023. Stawki najwyższe w historii

Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach Europy. W Niemczech i Czechach przyszłoroczne dostawy energii elektrycznej wyceniono na 1,9 tys. zł, w Austrii, na Słowacji i Węgrzech na 2 tys. zł, w Wielkiej Brytanii na 2,1 tys. zł. Najwyższe ceny będą jednak we Francji i Szwajcarii. Tam ceny przekroczą 2,6 tys. zł/MWh, co dla Francji oznacza podwyżkę o 600 proc. W stosunku do cen tegorocznych.

Ceny prądu 2023. Winna wojna w Ukrainie i susza

W całej Europie powodem rekordowo wysokich cen prądu są, równie rekordowe, ceny gazu, który także w wielu krajach Europy jest wyceniany najdrożej w historii. Poza tym jest to jeden z efektów wojny handlowej z Rosją. Do tego dokłada się też susza, która ograniczyła produkcję elektrowni wodnych w Skandynawii, atomowych we Francji i węglowych w Niemczech.

Ceny prądu 2023. Trudna sytuacja w Polsce

Trudna sytuacja na rynku energetycznym panuje także w Polsce.

- Zapasy węgla ze względu na wcześniejsze wzmożone wykorzystanie tego paliwa na pokrycie rosnącego zużycia w kraju i zapotrzebowania sąsiadów, a od kwietnia także ze względu na embargo nałożone na import z Rosji, są na niskim poziomie. Elektrownie zgłaszają niezdolność do produkcji energii elektrycznej, a to podnosi ceny energii na krajowym rynku – czytamy w portalu wysokienapiecie.pl.

Ceny prądu 2023. Drożyzna dopiero się przed nami

W związku z zaistniałą na rynku energetycznym sytuacją , wyliczenia podwyżek cen prądu na 2023 rok opublikował serwis Globenergia. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że podwyżki prądu obciążą budżet domowy przeciętnego Polaka, o prawie 300 proc. w porównaniu do cen prądu w 2022 roku.

- Średnia cena energii w wysokości 2,15 zł/kWh oznaczałaby niemal trzykrotny wzrost rachunków za energię elektryczną. W przypadku gospodarstwa domowego zużywającego 3000 kWh rocznie oznaczałoby to rachunki wynoszące 6 454 zł rocznie, czyli 538 zł miesięcznie. Obecnie gospodarstwo domowe o takim zużyciu prądu w skali roku, wydaje na energię elektryczną około 181 zł, a za każdą kilowatogodzinę płaci około 0,72 zł (obowiązuje zmniejszona stawka VAT i zniesiona akcyza). - czytamy w portalu.

Ceny prądu w Polsce. Nowy system dopłat

Z powodu trudnej sytuacji w energetyce i od miesięcy spodziewanych podwyżek, rząd PIS pracuje nad licznymi dodatkami i dopłatami. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała niedawno, że rząd pracuje nad ustawą, która ma wesprzeć finansowo gospodarstwa domowe dotknięte kryzysem energetycznym. Dodatek energetyczny dotyczyć ma wszystkich źródeł ciepła.