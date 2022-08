Do tej pory po polskiej stronie Odry wyłowiono z zatrutej rzeki kilka ton śniętych ryb. Jak poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury, najpóźniej w ciągu tygodnia mamy poznać wyniki badań próbek wody z Odry.

Tymczasem niemieckie media poinformowały, że w wodzie pobranej z Odry wykryto rtęć. Z informacji przekazanych przez serwis stacji rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) wynika, że zawartość rtęci była tak wysoka, że trzeba było powtórzyć badanie.

Wcześniej władze Frankfurtu nad Odrą oraz powiatów Maerkisch-Oderland i Uckermark zaleciły, by unikać kontaktu z wodą z Odry oraz nie jeść ryb z rzeki - podaje portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Rtęć w organizmie. Jak działa rtęć na organizm i dlaczego jest zabójcza?

Rtęć to metal ciężki, który występuje w normalnych warunkach w stanie ciekłym, a trujące są zwłaszcza jej opary. Najmocniejsze działanie trujące mają: sublimat (chlorek rtęciowy), oksycyjanek, azotan rtęciowy, cyjanek i to one są najczęstszą przyczyną zatruć.

Jak czytamy w medonet, działanie toksycznych związków rtęci na organizmy, to wiązanie się jonów rtęci z białkami i blokowanie ważnych dla życia enzymów. Mechanizm ten dotyczy wszystkich tkanek i narządów. Organiczne związki rtęci prowadzą do zmian zwyrodnieniowych, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zatrucie rtęcią - objawy. Jeśli je zauważysz, reaguj szybko!

Zatrucie organizmu rtęcią w wyniku jej spożycia powoduje, że po kilkunastu minutach od przyjęcia trucizny mogą pojawić się:

gwałtowne wymioty z większą lub mniejszą domieszką krwi,

pieczenie w jamie ustnej i przełyku,

ślinotok,

bóle brzucha,

obfite, krwawe biegunki,

odwodnienie,

wstrząs i niewydolność krążenia,

obrzęk głośni.

Objawy te mogą powodować nawet śmierć w pierwszych 24 godzinach.

Innymi niebezpiecznymi symptomami związanymi z zatruciem rtęcią są problemy z nerkami aż do bezmoczu i ostro rozwijającej się mocznicy. W jamie ustnej zaczynają pojawiać się wrzodziejące i martwicze zmiany pokryte szarym nalotem, ponadto na dziąsłach pojawia się czarny rąbek rtęciowy. W razie zahamowania mocznicy w okresie stopniowej regeneracji nabłonków kanalików nerkowych chorym grożą jeszcze powikłania w postaci wtórnych zakażeń układu moczowego i niebezpieczeństwa związane z uszkodzeniem miąższu wątroby lub mięśnia sercowego.

W ostrych zatruciach związkami organicznymi rtęci głównymi symptomami są: bóle głowy, drżenia mięśniowe, wzmożona pobudliwość, problemy z połykaniem, niewyraźna mowa, kłopoty z koordynacją ruchów, drgawki, a nawet śpiączka. Oprócz tego mogą wystąpić zmiany zwyrodnieniowe mięśnia sercowego – czytamy w portalu.

Objawy zatrucia rtęcią. Eksperci wyjaśniają co należy zrobić

Po wczorajszej informacji pojawiają się liczne ostrzeżenia ze strony lekarzy i farmaceutów, którzy na zachodzie kraju, przewidują duży ruch po leki przeciwdziałające zatruciu rtęcią.

- Jeśli potwierdzi się obecność związków rtęci w wodach Odry, to poważne zagrożenie dla ludzi. Rtęć jest toksyczna szczególnie dla dzieci i kobiet w ciąży, uszkadza mózg, nerki, jelita. Rtęć wchłania się przez skórę, drogi oddechowe, układ pokarmowy. Należy zachować ostrożność – apeluje na Twitterze Paweł Grzesiowski.

- Przewiduje, że w najbliższym czasie, zwłaszcza w zachodniej Polsce, będzie wzrost zapytań w aptekach o penicylamine (Cuprenil) oraz sole kwasu sulfonowego, a węgiel aktywny stanie się deficytem – czytamy we wpisie farmaceuty Łukasza Pietrzaka.

Szkodliwy wpływ rtęci na organizm. Pierwsza pomoc

W zatruciach organicznymi związkami rtęci stosuje się: wymuszanie wymiotów, sól glauberską i aktywny węgiel leczniczy. Poza tym pacjent z podejrzeniem zatrucia rtęcią, zawsze jak najszybciej powinien znaleźć się w szpitalu.