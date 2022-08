9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń, co objęło ponad 3 mln dzieci - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach tzw. 300 plus, można składać tylko online. Jak i do kiedy można złożyć wniosek?

