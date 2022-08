Końcówka wakacji to ostatni dzwonek na to, by wykorzystać bon turystyczny. Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili muszą się pospieszyć, bowiem wkrótce mija termin, po którym niewykorzystany bon po prostu przepadnie. Sprawdź, komu przysługuje takie wsparcie i jak z niego skorzystać.

pixabay