Pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Powodem są nie tylko rosnące ceny energii, a co się z tym wiąże rosnące koszty utrzymania, ale też wprowadzone od 1 lipca ustawowe podwyżki pensji dla lekarzy i pielęgniarek. Do tego wszystko wskazuje na to, że błędnie wyliczono ryczałty mające pokryć wzrost pensji. Minister Kraska: "AOTMiT jeszcze raz przyjrzy się wycenom".

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl