Wybuchy na Słońcu zdarzają się często, jednak tym razem ilość oderwanej plazmy była na tyle duża, że jest szansa na zorzę polarną w Polsce.

Zorza polarna w Polsce. Zdjęcia

Czym jest i jak powstaje zorza polarna? To dlatego miewa różne barwy!

Zorza polarna powstaje przeważnie tuż po dużych rozbłyskach słonecznych. Pole magnetyczne Ziemi chroni chroni nas przed wiatrem słonecznym. Najbliżej naładowane cząstki emitowane przez Słońce mogą dotrzeć w pobliżu biegunów magnetycznych. Jeżeli jest ich dostatecznie dużo - powodują świecenie górnych warstw atmosfery na wysokości ok. 100 km nad Ziemią. Tam, naładowane cząstki zderzają się drobinami, atomami i jonami gazów (głównie tlenu i azotu), tracą swą początkową energię, powodując jonizację i świecenie tych gazów – czytamy na stronie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zorza najczęściej pojawia się w formie pasów zielonego światła. Jednak zdarza się również w kolorze niebieskim, żółtym, czerwonym i białym. Kolor zorzy zależy m.in. od obecności określonego gazu.

- Na czerwono i na zielono świeci tlen; jeśli jest azot – wówczas świeci w kolorach purpury i bordo natomiast lżejsze gazy – wodór i hel – objawiają się przez tonację niebieską oraz fioletową - informuje Wikipedia.

Jak znaleźć zorzę polarną? Gdzie dzisiaj będzie widoczna zorza nad Polską?

Według specjalistów dziś zorza pojawi się nie tylko nad wybrzeżem Bałtyku, ale też w miejscach bardziej oddalonych na południe. Dokładnie gdzie nad Polską będzie widoczna nigdy nie wiadomo. Wczorajszej nocy (17/18.08.2022) zorzę polarną można było oglądać na Pomorzu, ale też na Warmii i Mazurach, pod Wyszkowem i na lubelszczyźnie. Najlepiej szukać jej z dala od miast i światła.

Wybierając się na oglądanie zorzy, warto zacząć od sprawdzenia serwisu internetowego: http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/ , który zawiera m.in. prognozę siły zorzy oraz jej zasięgu. Ciekawe dane prezentuje również serwis https://www.spaceweatherlive.com/pl/ .Pomocne mogą też być bezpłatne aplikacje na telefony np. Aurorasaurus.

Zorza polarna. Jak zrobić dobre zdjęcia?

Wybierz na fotografowanie miejsce ciemne bez ingerencji sztucznego światła np. domów albo wielkich miast. Przybądź wcześniej, aby ocenić jak może wyglądać zaplanowany kadr. Dokonaj oceny miejsca i potencjalnego kadru.

Ustaw statyw w stabilnym miejscu oraz przypnij do niego solidnie aparat. Zaplanuj kadr i wyłącz autofokus. Włącz tzw. matrycowy pomiar światła. Świetnie jest zakleić diodę zapisu (tylny panel aparatu). Najlepiej jest ostrzyć ręcznie – ustawiając wcześniej ostrość na dalekie obiekty np. bardzo odległe światła, albo po prostu ustaw ostrość na tzw. nieskończoność (do oporu), a potem delikatnie, odrobinę cofnij pierścień ostrości. Na niektórych obiektywach odnajdziesz odpowiedni znacznik (wykorzystaj go do ustawienia ostrości) – czytamy w portalu fotograficznym waskiel.pl

Jeżeli nie umiesz dobrze zarządzać ustawieniami aparatu – wybierz na początek tryb fotografowania A (preselekcja przysłony), ustaw jak najbardziej otwartą przesłonę przy szerokim kącie obiektywu (np. 18 mm) oraz dodaj światła poprzez kompensację ekspozycji o 1 EV. Ten sposób fotografowania sprawdza się przy czasach ekspozycji około 5 s – dodają specjaliści portalu.