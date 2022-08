Czytelnie w Biedronkach? Markety szukają sposobów na ominięcie zakazu handlu

Na początku sierpnia w mediach pojawiły się doniesienia, że część sklepów Biedronka będzie otwartych w nie handlową niedzielę. Doniesienia te opierano na informacjach od pracowników firmy, którzy mieli ten dzień w swoich grafikach. Pomysłem na ominięcie przepisów związanych z zakazem handlu miały być prowizoryczne czytelnie. Do sklepów miały być dostarczane książki, które klienci posiadający kartę Moją Biedronka mogliby wypozyczać, przy okazji oczywiście robiąc zakupy. Pojawiły się także doniesienia, że niektóre Biedronki miały się otworzyć jako "punkty medyczne".

– W niektórych sklepach są montowane urządzenia, za pomocą których będzie się można rejestrować do lekarzy specjalistów. Stawiają też standy apteczne na strefie wejścia. – komentowała w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Gabriela Kaim, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność w Jeronimo Martins Polska SA.

Ostatecznie jednak, po medialnej burzy i zapowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolach wszystkich otwartych w niedzielę sklepów, Biedronki pozostały w ten dzień zamknięte.

Czy Lidl śladem konkurencji planuje omijać zakaz handlu w niedziele? Prezes firmy wyjaśnia

Czy Lidl - dyskontowy konkurent Biedronki - też będzie szukał sposobów na ominięcie zakazu handlu w niedziele? - Czy będziemy szukać takich furtek? Nie trzeba ich szukać, bo są powszechnie znane. Nie korzystamy z nich. Natomiast jedną rzecz chcę wyraźnie powiedzieć. Jeżeli inni konkurenci wykorzystają takie opcje, to my nie pozostawimy tego bez odpowiedzi i w szybki sposób będziemy zmuszeni do przeorganizowania naszego sposobu pracy. Prawo zawsze powinno być równe dla wszystkich uczestników rynku i zapewnić sprawiedliwe warunki konkurowania - powiedział Business Insider Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

Dodał, że po wprowadzeniu zakazu handlu, chcąc wydłużyć klientom możliwość robienia zakupów, sieć Lidl zmieniła godziny otwarcia swoich marketów. - Sklepy są otwarte między 6 a 22, czasami nawet 23. Każdy może zrobić u nas zakupy, bo przecież niewiele osób pracuje 16 czy 17 godzin na dobę - wskazał.

Zakaz handlu w niedzielę - jakich punktów nie dotyczy?

Zakaz handlu w niedziele ma kilka wyjątków. To one są podstawą do omijania przepisów przez wielkopowierzchniowe markety, które na potrzeby niedziel zmieniają swoją charakterystykę. Do niedawna większość z nich otwierała się jako placówki pocztowe. Ponieważ praktyka ta była nagminna, ustawodawca uszczelnił przepisy. Sieci planujące więc obchodzenie zakazu handlu szukają sposobów na podpięcie się pod inny rodzaj placówki wyjętej spod zakazu. Na liście punktów, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele są między innymi stacje paliw, apteki, punkty gastronomiczne, salony prasowe oraz sklepy znajdujące się w hotelach, na dworcach, w zakładach leczniczych, na lotniskach, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji.