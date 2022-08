Patryk Chilewicz i Adam Mączewski (Madam) prywatnie są parą. Wyprowadzili się z Polski do Hiszpanii, bo chcieli uciec od homofobicznych realiów, które wciąż są nieodłącznym elementem życia w Polsce. Wspólnie tworzą Vogule Poland czyli satyryczny portal zajmujący przedstawianiem życia polskich gwiazd i celebrytów.

Kinga Duda korespondowała z Vogule Poland. Kim są twórcy znanego w showbiznesie duetu?

- ...ich (…) wypowiedzi często odbijały się szerokim echem, nierzadko przysparzając twórcom kłopotów. Patryk Chilewicz i Adam Mączewski mają bardzo wyrazisty styl, nie gryzą się w język i mówią to, co myślą – czytamy w serwisie Plejada.

Z okazji 10-lecia działalności Vogule Poland zdecydowali się wydać książkę "Kuriozum", w której zdradzają nieujawniane dotychczas tajemnice polskiego showbiznesu. Książka ukaże się w połowie września, jednak już teraz do nieopublikowanych jeszcze fragmentów, dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski.

Światło dzienne ujrzał wątek opisujący wymianę zdań między Vogule Poland, a córką prezydenta RP - Kingą Dudą. Rozmowy dotyczyły sytuacji osób LGBTQ.

Korespondencja miała miejsce za pomocą Instagramia w połowie września 2020 roku.

- Hej chłopaki, przepraszam, że piszę w takich sprawach na DM, ale nie wiedziałam, czy nie uznacie, że kontakt inną drogą to fejk. Chciałam was zapytać, czy bylibyście zainteresowani spotkaniem ze mną? - czytamy.

- Chcąc kontynuować działania w kierunku, o którym mówiłam w lipcu [przemówienie powyborcze - przyp.red.], przeprowadzam dość szeroki research dotyczący szeroko pojętej inności sytuacji osób nieheteronormatywnych i tolerancji. W ramach tego researchu rozmawiam z różnymi ludźmi, pytając ich o ich własne doświadczenia, oczekiwania, pogląd na sprawy i pomysły na to, jak można poprawić sytuację. Biorąc pod uwagę, że funkcjonujecie w przestrzeni publicznej, zarówno jako para, jak i osoby o własnym stylu, wasze spostrzeżenia byłyby dla mnie bardzo cenne. Co do zasady, moje rozmowy i badanie prowadzę anonimowo i w momencie przedstawienia mojego projektu nie będę ujawniać źródeł, chyba że ktoś wyraźnie wyraził taką wolę. Ze swojej strony byłabym też wdzięczna, gdyby ewentualne spotkanie zostało między nami – pisała do VP, Kinga Duda.

I dodała:

- Byłabym wdzięczna, gdybyście zastanowili się, czy chcielibyście ze mną porozmawiać i pomóc w mojej misji. Mam nadzieję, że moja praca i zaproponowane rozwiązania przyniosą wymierne efekty. Jeśli nie natychmiastowe, to długofalowe. Uważam, że nie można do sprawy podchodzić po łebkach czy na gorąco. Dlatego staram się zebrać jak najwięcej informacji, danych i pomysłów. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, niezależnie od tego, jaką podejmiecie decyzję. Pozdrawiam - czytamy.

Kinga Duda chce pomagać osobom LGBTQ? Vogule Poland wypunktowali działania jej ojca

Twórcy Vogule Poland, tak wspominają tamtą korespondencję:

- Na początku poprosiliśmy Kingę, żeby potwierdziła, że to ona, bo to mogłaby być jakakolwiek inna osoba, z jakiegokolwiek fejkowego konta. Zwłaszcza, że to konto już nie istnieje, nazywało się @kinga.dduda. Także nie brzmiało jak prawdziwe, ale wtedy Kinga Duda nagrała siebie wraz ze swoim dowodem tożsamości, jako potwierdzeniem na to, że jest prawdziwą Kingą Dudą, córką prezydenta – czytamy w udostępnionych fragmentach zapowiadanej książki.

Dalej przytaczają w jaki sposób córce prezydenta odpowiedzieli.

- W politycznej bańce twojego ojca modne są wszystkie piątki, więc mamy piątkę dla Kingi Dudy. Jeden. Twój ojciec jest jednym z powodów, dlaczego niebawem uciekamy ze swojej ojczyzny. Dwa. Przez twojego ojca i jego politycznych zwierzchników ludzie codziennie są bici, zastraszani i popełniają samobójstwa. Trzy. Twój ojciec nie uznaje nas za ludzi i za w pełni wartościowe osoby. Cztery. Twoja matka wielokrotnie, gdy miała możliwość zabrania głosu, znacząco milczała. Pięć Twój ojciec mając wykształcenie prawnicze, łamie i nagina prawo, robiąc z siebie niezbyt poważną osobę i ośmieszając pełniony urząd. Takich piątek moglibyśmy stworzyć dużo, ale naprawdę nam się nie chce. Miałaś wielokrotnie szansę przeciwstawienia się temu zbydlęceniu, jakie dzieje się w polityce. Nie zrobiłaś tego i musisz codziennie z tym żyć. Żyć z myślą, że przez działania twojego ojca Polska stacza się, ludzie uciekają z ojczyzny, wstydzą się za nią, umierają. I to chyba największa kara, jaka mogłaby cię spotkać. Także nie licz na spotkanie, no chyba że będziemy akurat pod pałacem prezydenckim krzyczeli do twojego ojca, walcząc o swoją godność - skwitowali, odpisując Kindze Dudzie na jej propozycję.

Kim jest Kinga Duda i jakie są jej zapatrywania na LGBTQ?

27-letnia Kinga Duda oprócz tego, że jest córką prezydenta RP, jest też absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma na swoim koncie staż w prestiżowej kancelarii w Londynie. Przez krótki czas pracowała również w kancelarii Prezydenta RP, gdzie była doradcą społecznym.

W przemówieniu powyborczym w 2020 roku mówiła:

— Chciałabym zaapelować o to, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, kogo popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści, absolutnie nikt.