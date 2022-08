Kiedy klimatyzator i pompa ciepła mogą przysporzyć kłopotów? Art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń

Urządzenia montowane w domach takie jak klimatyzatory, pompy ciepła, generatory prądu mają ułatwiać życie mieszkańcom. Często jednak uprzykrzają je sąsiadom.

Artykuł 51 paragraf 1 kodeksu reguluje ten stan rzeczy i wskazuje: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Treść tego artykułu wyraźnie określa, że nie tylko zachowanie mieszkańców, ale też działanie urządzeń montowanych przez nich w domu, podlegają karze. Prawo przewiduje zróżnicowane sposoby karania osób, które zakłócają porządek. Kara grzywny — zasądzona przez sąd — może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł. Sąd może też zasądzić areszt: od 5 do 30 dni.

Klimatyzator domowy nie może przeszkadzać sąsiadom. Podpowiadamy jak go instalować

W Polsce klimatyzacja w prywatnych mieszkaniach i domach staje się coraz bardziej popularna. Zainteresowanie montażem klimatyzatorów jest już tak duże, że jeśli ktoś decyzję o zakupie i montażu urządzenia podejmie latem, gdy zaczyna mu już doskwierać upał, ma małe szanse na znalezienie wolnego terminu w firmie zajmującej się montażem. Już od wiosny zarezerwowane są terminy aż do jesieni.

Na rynku jest dostępna bardzo szeroka oferta klimatyzatorów. Od niedrogich, za to gorzej i głośniej pracujących, po bardzo nowoczesne urządzenia, które nie tylko działają bardzo efektywnie, ale też ich praca nie powoduje hałasu ani w części chłodzącej zamontowanej w domu, ani w wydmuchującej gorące powietrze, zamontowanej na zewnątrz. Jeśli decydujemy się na zakup tańszego urządzenia, (wg. Oferteo urządzenie do 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 50 m kw, to koszt od 4 do 10 tys. zł), system chłodzący może okazać się głośny.

Szczególnie wtedy, gdy okna lub balkony sąsiadów są na wyciągnięcie ręki, należy myśleć o zakupie droższego urządzenia. Inaczej ich skargi mogą oznaczać kłopoty.

Poziom hałasu prawo określa bardzo precyzyjnie: "na granicy posesji w zabudowie jednorodzinnej poziom hałasu wynosił maksymalnie 50 dB(A) w ciągu dnia. W nocy dopuszczalny poziom hałasu jest trochę niższy i wynosi 40 dB(A)".

Pompa ciepła gruntowa, wodna czy powietrzna? Liczy się nie tylko cena, ale też prawidłowy montaż, odległość od granicy działki i głośność

To samo dotyczy pomp ciepła montowanych w domach. To nowoczesne i bardzo tanie w eksploatacji urządzenia grzewcze, których koszt montażu jest jednak znaczny.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych można wybierać spośród szerokiej oferty pomp mających różny sposób pobierania ciepła, różną sprawność, a co za tym idzie i różne ceny.

Wodna pompa ciepła wodna — to najefektywniejszy rodzaj pomp. Wybierając taki wariant, trzeba się jednak przygotować na wysokie koszty inwestycji, których sporą część stanowi wiercenie studni do czerpania i oddawania wody gruntowej, z której urządzenie pobiera ciepło.

Gruntowa pompa ciepła — działa bardzo efektywnie, ale jest bardzo droga. Wymaga kosztownego montażu i posiadania sporego terenu do ułożenia rur w gruncie (urządzenie wykorzystuje bowiem ciepło gruntu).

Pompa powietrzna — jest najtańszym z rozwiązań dostępnych na rynku. Może występować w wersji powietrze — powietrze, lub powietrze — woda.

W dwóch pierwszych rozwiązaniach jednostkę centralną montuje się w domu — w kotłowni — i łączy z pozostałymi elementami systemu. Jeśli cała instalacja jest prawidłowo zamontowana, to z reguły urządzenia pracują bardzo cicho, nie powodując hałasu na zewnątrz.

Działanie pompy powietrznej polega na tym, że system posiada jednostkę pobierającą powietrze, którą montuje się — podobnie jak w klimatyzatorach dwuczęściowych — na zewnątrz. Działający w niej wentylator oraz obsługująca cały system sprężarka, mogą być źródłem hałasu. Co więcej, poziom tego hałasu może się zmieniać, w zależności od mocy grzewczej urządzenia. Pompy ciepła pracują bowiem w pewnym zakresie mocy, a im jest zimniej na zewnątrz, na tym wyższą moc grzewczą przełącza się urządzenie.

Aby pompa ciepła spełniała dopuszczalne normy hałasu na granicy naszej działki (i nie przeszkadzała sąsiadom), musi być dobrze dobrana pod kątem głośności. Jak to zrobić, informuje m.in. portal Globenergia.

Od września 2015 każda pompa ciepła dostarczana jest wraz z etykietą energetyczną, która podaje m.in. moc akustyczną, czyli hałas generowany w źródle, a więc w miejscu ustawienia pompy ciepła.

Przy czym należy wiedzieć, że wartość ta podawana jest dla tzw. znamionowej mocy grzewczej urządzenia, która nie musi być – i często nie jest – wartością maksymalną, a więc i hałas podawany na etykiecie nie jest wartością maksymalną. W razie spadku temperatury na zewnątrz pompa może "przeskoczyć" na głośniejszy tryb pracy, którego parametry nie zostały zapisane na etykiecie. - czytamy w portalu.

Z tego powodu przed montażem należy zawsze opierać swoje wyliczenia na pełnej dokumentacji technicznej, co pozwoli uniknąć przykrych "niespodzianek" w przyszłości.

Ponieważ hałas emitowany przez urządzenie maleje wraz z odległością, miejsce montażu musi uwzględniać maksymalną głośność dobiegającą do granicy działki. Nie może ona przekraczać wartości podanych w przepisach (a praktycznie 40 dB(A).