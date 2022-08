14 emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Jak zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska pierwsze wypłaty świadczeń ruszą zgodnie z planem.

- ZUS jest już gotowy do wypłaty czternastych emerytur. Czekamy tylko na termin 25 sierpnia. Wówczas pierwsi emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie - przekazała szefowa ZUS.

Czternastka. Ile wyniesie czternasta emerytura w 2022?

Uścińska przypomniała, że czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna.

- Dlatego wyniesie ona 1217,98 zł na rękę. Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" - wskazała prof. Uścińska.

14 emerytura 2022. Kiedy wypłata?

Zgodnie z przekazaną informacją, w ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadną 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

- Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze - podkreśliła prezes ZUS.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

14 emerytura 2022. Pierwsze wypłaty już w tym tygodniu. ZUS przestrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed osobami, które dzwonią do seniorów lub przychodzą do ich domów i oferują pomoc w wypełnieniu wniosku, podszywając się pod pracowników ZUS-u. Mogą wykorzystać taką wizytę jako okazję do kradzieży.

- Pamiętajmy, że pracownicy ZUS-u nie składają telefonicznych, osobistych propozycji, płatnego czy też darmowego wypełnienia wniosku o czternastą emeryturę. Nie proponują również żadnych badań by ją otrzymać. O czternastkę nie trzeba wnioskować bo ZUS będzie wypłacał ją z urzędu - uspokaja Krystyna Michałek z ZUS-u.

Czternasta emerytura będzie wypłacana co roku? Prawdopodobnie świadczeniem stałym

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapytana niedawno o pracę nad ustawą o czternastej emeryturze, która miałaby być świadczeniem stałym, poinformowała, że "oczywiście prace nad taką ustawą trwają".

- Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. (...) Będziemy szli w tym kierunku, że może czternasta emerytura będzie na stałe – powiedziała minister.

Jak przypomina gov.pl, tak zwana "czternastka" została po raz pierwszy wypłacona w ubiegłym roku i miała być świadczeniem jednorazowym dla seniorów. Jednak wobec błyskawicznie rosnącej inflacji i horrendalnej drożyzny rząd zdecydował się powrócić do wypłacenia czternastki.

9 czerwca Senat przyjął ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura to dodatek wypłacany raz do roku, a jej maksymalna wysokość równa się emeryturze minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

14 emerytura 2022. Zasady. Kto jest uprawniony do świadczenia?

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r.

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2022 r., należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień – 24 sierpnia 2022 r. Po drugie nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.