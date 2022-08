Pogoda. Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed burzami z gradem i ulewnym deszczem

Zobacz wideo

Jak prognozuje IMGW, w poniedziałek będzie pochmurno z opadami deszczu i burzami, lokalnie silnymi. W centrum i na południu do 40 mm deszczu i porywy wiatru do 70 km/h. Na termometrach od 16°C na Dolnym Śląsku, 25°C w centrum do 29°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych.

Aktualnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu. Niestety największym zagrożeniem nadal będą opady deszczu, lokalnie do 40 mm.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w poniedziałek od wczesnego popołudnia do wieczora. Miejscami spodziewane są silne opady deszczu i porywy wiatru.

Wystąpienie burz, którym miejscowo towarzyszyć może grad i porywisty wiatr, prognozowane są także w województwie łódzkim. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad" - przekazał w komunikacie IMiGW-PIB.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wszystkich powiatów na terenie województwa łódzkiego. Opisane zjawiska pogodowe mają pojawiać się w godz. 13-20 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia określono na 70 proc.

Ulewny deszcz i burze na południu Polski. Jest alert RCB

Alert RCB ostrzegający przed burzami w nocy wysłano do odbiorców na terenie województw opolskiego, małopolskiego oraz części śląskiego.

Intensywne opady deszczu. Lokalne podtopienia i stany alarmowe

Przez burze i ulewy, które miały miejsce w weekend w części kraju, gwałtownie wzrosły stany wód.

"Rano stan alarmowy został przekroczony na: 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły, o 26 cm w Bojszowach na Gostyni, 5 stacjach w dorzeczu Odry, maksymalnie o 99 cm na stacji Borów na Ślęzie. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 3 stacjach w dorzeczu Wisły i na 5 Odry" - informuje IMGW.

O stanach alarmowych przekroczonych poniedziałek rano na czterech wodowskazach - na Ślęzy, Czarnej Wodzie i Bystrzycy informował wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Po intensywnych opadach deszczu alarm przeciwpowodziowy wprowadzono w niedzielę w gminie Marcinowice.

Dodał, że trudna sytuacja hydrologiczna dotyczy obszarów, gdzie w niedzielę interweniowały służby. To - jak mówił Obremski - miejscowości Szczepanów, Strzelce czy Wiry w gminie Marcinowice oraz miejscowości w gminie Sobótka. - W niedzielę rano było też dużo problemów po opadach deszczu w powiecie dzierżoniowskim - mówił Obremski. Dodał, że "lokalnie sytuacja jest trudna". - Po południu mają ustać opady deszczu, które są dużo mniejsze niż dzień wcześniej, a zatem sytuacja powinna się normować - stwierdził wojewoda dolnośląski.

W niedzielę przekroczenie stanów alarmowych notowane było na rzece Czarna Woda, w górnym biegu Bystrzycy przed zbiornikiem wodnym w Mietkowie oraz na rzece Strzegomce.

Czarna Woda wystąpiła z wałów, dlatego też w niedzielę zamknięto kilka dróg wewnętrznych w miejscowościach: Zebrzydów, Wiry, Wirki, Mysłaków, Kątki. W gminie Marcinowice kilkadziesiąt gospodarstw zostało podtopionych.