Jakimowicz atakuje Deląga: Dla mnie szma... nie facet

Jarosław Jakimowicz na swoim Instagramie zamieścił w weekend dwa posty, w których obrzuca oskarżeniami i wyzwiskami Pawła Deląga, z którym zna się od czasu pracy na planie filmu "Młode Wilki".

- Widzę, że zostało ci coś z filmowego gieroja, którym nigdy nie byłeś i nie będziesz w życiu. Jesteś oszustem. Oszukujesz bliskich, widzów i fanów. Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu »Przemytnicy« my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie"

W dalszej części Jakimowicz zagroził, że ujawni listę znanych mężczyzn, z którymi rzekomo spotykał się Paweł Deląg:

Teraz ktoś napisze: ale przecież ciągle Pedelong z kobietą, tyle związków. Spytajcie psychologa. Kto potrzebuje mieć same spektakularne nazwiska obok siebie i co chce tym przykryć. Jak można ocenić kogoś takiego jak ty? Dla mnie szma... nie facet. No, ale właśnie ty nie jesteś facet" - kontynuował gwiazdor TVP

Deląg odpowiada na skandaliczny post Jakimowicza

Paweł Deląg zasypywany przez media prośbami o komentarz, konsekwentnie odmawiał. Stwierdził jedynie, że przekaże sprawę swoim prawnikom. W końcu jednak postanowił odnieść się do postawy byłego kolegi z planu. Na swoim Instagramie zamieścił post, w którym co prawda nie pada nazwisko Jakimowicza, ale nikt nie ma wątpliwości, że jest to komentarz do jego słów:

- Jestem Polakiem ,Jestem Żydem , Ukraińcem , Jestem Gejem , Lesbijką , Jestem Afroamerykaninem ,Jestem Biały, Jestem Muzłmaninem , Jestem Katolikiem i Prawosławnym, Jestem Ewangelikiem, Jestem Buddystą , Jestem Ateistą .Jestem Człowiekiem .Jestem tańczącym na wietrze Istnieniem - jak miliony , miliardy moich Braci. - czytamy we wpisie, który Deląg podsumował wymownymi hasztagami:

- Nie #rasizm #szowinizm #homofobia #faszyzm #debata #nienawiść #hate #paweldelag #paweldelong

Fani aktora są pod wrażeniem jego klasy i tego, że potrafił zachować zimną krew w obliczu skandalicznego zachowania Jarosława Jakimowicza. Deląga wsparło także wiele znanych osób, w tym Mariusz Szczygieł, Maciej Dowbor, Maja Ostaszewska, Grażyna Wolszczak, czy Karolina Korwin Piotrowska.

Deląg vs. Jakimowicz. Co sprowokowało gwiazdora TVP do ataku na aktora?

Jad, jaki wylał z siebie w mediach społecznościowych Jarosław Jakimowicz został wywołany wywiadem udzielonym przez Deląga. Aktor w rozmowie z serwisem Play Kraków stwierdził, że rola w "Młodych Wilkach" nie miała dużego wpływu ani na jego karierę, ani na kariery jego kolegów z planu.

Tak samo było w przypadku „Cichego". Jarosław Jakimowicz jest teraz bardziej kojarzony z telewizją niż z filmem – stwierdził.

Zapytany o to, jak ocenia aktualną aktywność medialną Jarosława Jakimowicza, Deląg odparł

– To jest dosyć przykre. Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza – wyjaśnił.

Te słowa wystarczyły, by Jarosław Jakimowicz z furią zaatakował byłego kolegę w mediach społecznościowych.