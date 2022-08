Znak D-42 i nie tylko. O czym mówi art. 135 pkt 3 prawa o ruchu drogowym?

Zatrzymanie prawa jazdy to dla każdego kierowcy kłopotliwa sprawa. Dla tych zawodowych może oznaczać nawet utratę pracy. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? Według art. 135 pkt 3 prawa o ruchu drogowym „Policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów".

REKLAMA

Jednym z najczęstszych w Polsce powodów zatrzymania prawa jazdy przez policję jest właśnie zignorowanie znaku drogowego D-42.

Znak D-42. Co oznacza?

Znak D-42 "Obszar zabudowany" jest jednym z częściej widzianych na drodze, ale też ignorowanych przez kierowców oznaczeń drogowych. Charakterystyczny, przedstawiający schematycznie zarysowaną, czarno-białą panoramę miasta w czerni i bieli, informuje o wjeździe na obszar zabudowany.

Na obszarze zabudowanym, o ile dodatkowe znaki nie mówią inaczej – dozwolona prędkość to 50 km/h. Do niedawna sytuacja zmieniała się w nocy, kiedy to po obszarze zabudowanym można było jeździć z prędkością 60km/h. Jednak od 1 czerwca 2021 r. ta zasada już nie obowiązuje.

Znak drogowy D-42 "Obszar zabudowany" nakłada na kierowcę te obowiązki

Według przepisów znak drogowy D-42 nakłada na kierowcę kilka obowiązków związanych z zachowaniem na drodze:

prędkość poruszania się autem jest ograniczona do 50 km/h;

prędkość holowania jest ograniczona do 30 km/h;

zabrania się pozostawiania pracującego silnika samochodu podczas postoju;

wypadek lub awarię pojazdu sygnalizuje się przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony – świateł pozycyjnych oraz umieszczenia odblaskowego trójkąta za pojazdem lub na nim, na wysokości maks. 1 m;

kierowca samochodu ma obowiązek umożliwienia autobusom miejskim zmiany pasa lub wyjazdu z zatoki;

używanie sygnału dźwiękowego jest zabronione, o ile nie jest konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem.

Znak D-42. Kiedy stracisz prawo jazdy?

Kierowca pojazdu, który przekroczy dozwoloną prędkość 50 km/h na obszarze zabudowanym o więcej niż 51 km/h, może ponieść bardzo poważne konsekwencje, które szczególnie dotkną osoby, pracujące za kółkiem zawodowo.

Jeśli policja namierzy taką osobę to:

otrzyma ona mandat (obecnie wysokość takiej kary wynosi co najmniej 1500 zł),

otrzyma 10 punktów karnych,

jej prawo jazdy zostanie zatrzymane na 3 miesiące.

Oprócz tego, jeśli kierujący, któremu zatrzymano dokument, zostanie złapany przez policję podczas prowadzenia samochodu, okres zawieszenia uprawnień do prowadzenia auta zostanie wydłużony do sześciu miesięcy.

Kolejne (drugie) zatrzymanie za kółkiem po takim czasowym wstrzymaniu uprawnień do jeżdżenia samochodem będzie się już wiązało z:

utratą prawa jazdy,

koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Warto więc uważnie zwracać uwagę na znaki drogowe – szczególnie że policyjne patrole, łapiące "suszarką" kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, lubią się ustawiać tuż za znakiem D-42.