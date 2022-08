Jak informują lokalne social media, wtyk amerykański w tym roku już w sierpniu przenosi się do domów i mieszkań m.in w Częstochowie. Wtyki amerykańskie to uciążliwe pluskwiaki, które wydzielają trudny do zniesienia zapach. Specjaliści twierdzą, że w całej Europie i w Polsce z każdym rokiem będzie ich więcej. Sprawdziliśmy, czym jeszcze się charakteryzują, jak się ich pozbyć i czy są niebezpieczne dla człowieka?

