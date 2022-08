Kim był perkusista Perfectu? Fani pamiętają go jako genialnego muzyka. "Ktoś kiedyś w komentarzu napisał, że to polski Simon Philips, ja bym powiedział odwrotnie, Philips to brytyjski Piotr Szkudelski. Mistrz. Po prostu smutek."

Fot. Pawel Malecki / Agencja Wyborcza.pl