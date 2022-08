Awaria mBanku. Dzisiaj nie zapłacisz BLIK-iem

W poniedziałek 22 sierpnia 2022 roku, tuż po godzinie 12:00, w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o awarii w mBanku, który poinformował, że z przyczyn technicznych klienci sieci nie mogą korzystać z systemu BLIK.

"Robimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić tę formę płatności" - czytamy na profilu banku w mediach społecznościowych. Jednocześnie mBank zachęca do korzystania z płatności kartą.

"Chwilowo nie zapłacisz BLIKiem. Możesz za to bez przeszkód płacić swoją kartą. Pracujemy nad przywróceniem usługi – prosimy o cierpliwość" - przekazał mBank.

BLIK zbliżeniowy w mBank – co to takiego? System nie działa, klienci się skarżą. Muszą czekać na naprawę systemu

BLIK zbliżeniowy to usługa, która umożliwia wykonywanie transakcji płatniczych przy użyciu smartfonu. Według Narodowego Banku Polskiego w 2019 r. liczba transakcji BLIK przekroczyła liczbę transakcji wykonanych kartami płatniczymi w polskim internecie. Nikogo to nie dziwi: zamiast noszenia przy sobie kart płatniczych, wszystkie płatności możemy zrealizować przy pomocy telefonu komórkowego. Wiele osób uważa to za wielką wygodę.

Dzięki BLIK-owi można dokonywać operacji finansowych przy pomocy telefonu. Jest to:

dokonywanie płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych i internetowych,

wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach,

dokonywanie przelewów i generowanie czeków z cyfrowym kodem.

Klienci BLIK-a, z powodu awarii mBanku, dzisiaj muszą uzbroić się w cierpliwość. Wielu z nich zamieszcza od rana rozżalone komentarze pod informacją mBanku podaną na Facebooku:

"Super, że informujecie na peju, a nie w aplikacji. Jeszcze bym się dowiedział przed wyjściem do sklepu..."

"Szkoda że po fakcie...(…) wstydu narobiłam sobie o 10 rano w sklepie. dobrze ze w samochodzie miałam kartę..."

"No ja płaciłam blikem i czekam na zwrot pieniędzy, transakcje były odrzucone a pieniądze pięć razy pobrane!!!"

BLIK zbliżeniowy. Jak sobie radzić bez niego?

Klienci dopytują w mediach społecznościowych, kiedy awaria zostanie usunięta. Na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi poza zapewnieniem, iż przywrócenie możliwości płacenia BLIK-iem nastąpi najszybciej, jak to możliwe. Korzystający z BLIK-a zbliżeniowego w mBanku muszą uzbroić się w cierpliwość i na razie używać karty płatniczej.

Więcej informacji można uzyskać na infolinii mBanku pod numerem +48 42 6 300 800. Transakcji internetowych można z kolei dokonać po zalogowaniu w mBanku, na stronie mbank.pl.