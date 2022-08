Burze przejdą we wtorek w poprzek kraju. Pioruny i deszcz spadną z nieba od Pomorza i Warmii, poprzez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę – ostrzega synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski. I to właśnie w województwie śląskim i małopolskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

REKLAMA

Ulewy, grad burze i upały. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h, miejscami może padać grad.

- Wtorek będzie bardzo podobny do ostatnich dni, czyli deszczowo i burzowo, z tym że największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz będzie w pasie od Pomorza wsch. i Warmii w kierunku centrum kraju, po rejon Śląska, Małopolski i Podkarpacia – mówi synoptyk Michał Folwarski.

W dalszym ciągu największym zagrożeniem są opady - do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm na mkw. Ulewy spodziewane przede wszystkim w rejonach podgórskich Karpat. Miejscami mogą wystąpić silniejsze porywy wiatru – do 70 – 80 km/h.

Ulewy, grad burze i upały. Polska pogodowo podzielona

Na pozostałym obszarze kraju deszcz. Natomiast od wschodu zaczną wkraczać – początkowo nieśmiało – upały. Obejmą one Lubelszczyznę, Podlasie, wschodnią część Mazowsza i Mazur. Na tym obszarze termometry wskażą 30 – 31 st. C. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie. Tutaj w okolicach 19 – 20 st. Wiatr z kierunków północnych.

Uwaga grad, ulewy i burze. W Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, ale noc była spokojna

Silne burze mogą pojawić się w drugiej połowie dnia nad Małopolską. We wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie, które obowiązuje od godz. 12 do 24. Dla południowej części województwa meteorolodzy wydali alert 2. stopnia, dla północnej - 1. stopnia.

W południowej części Małopolski mogą wystąpić burze z opadami od 30 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. W północnej części prognozowane są burze z opadami od 20 do 35 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Także ostatniej nocy nad regionem przechodziły burze. Państwowa Straż Pożarna poinformowała PAP, że nie spowodowały one zniszczeń.

Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.