Nowe przepisy ruchu drogowego 2022. MSWiA chce wyższych mandatów za najniebezpieczniejsze przewinienia

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Wszystko z inicjatywy MSWiA, które chce podniesienia liczby punktów karnych przyznawanych tym, którzy przekraczają prędkość jazdy oraz dokonują innych, najgroźniejszych dla bezpieczeństwa na drodze wykroczeń.

Nowe przepisy mają wejść w życie w sobotę 17 września 2022 r.

Nowe przepisy drogowe najbardziej dotkną piratów drogowych

MSWiA chce zmusić niepokornych kierowców, aby jeździli bezpieczniej i zdejmowali nogę z gazu. Dlatego, według nowych przepisów drogowych punkty karne mają być naliczane za nawet niewielkie przekroczenie prędkości. Mają one być liczone w sposób następujący:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez żadnych punktów),

od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne,

od 16 do 20 km/h – 3 pkt karne (wcześniej 2 pkt),

od 21 do 25 km/h – 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h – 4 pkt karne,

od 31 do 40 km/h – 9 pkt karnych (wcześniej 6 pkt),

od 41 do 50 km/h – 11 pkt karnych (wcześniej 8 pkt),

od 51 do 60 km/h – 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h – 14 pkt karnych,

więcej niż 70 km/h – 15 pkt karnych.

Zmiany w przepisach drogowych. Nowe punkty karne za aż 21 przewinień

Przekroczenie dozwolonej prędkości nie będzie jedynym powodem do naliczenia punktów karnych. Nowy taryfikator, który będzie obowiązywał od 17 września 2022, przewiduje jeszcze 20 innych wykroczeń, za które kierujący pojazdem może dostać 15 punktów karnych.

15 punktów karnych za sprowadzenie katastrofy w ruchu i brak empatii

Maksymalną liczbę punktów karnych dostanie kierowca odpowiedzialny za spowodowanie katastrofy w ruchu, spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy albo spowodowanie wypadku w ruchu.

Podobnie będzie w sytuacji używania auta w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób, które znajdują się w pojeździe lub poza nim.

To dotyczy również osób, które jadą autostradą lub drogą ekspresową pod prąd.

15 pkt dostanie kierowca, który nie udzieli pomocy ofierze wypadku,

Nowe punkty karne także za jazdę po spożyciu

15 punktów karnych otrzyma osoba, kierująca autem po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – podobnie w sytuacji, gdy będzie ona pod wpływem środka odurzającego.

Przejście dla pieszych. Policja nie będzie miała litości

Według nowych zasad 15 punktami karnymi zostanie ukarana osoba, która:

będzie wyprzedzać na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzi,

rozpocznie omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, a zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzyma pojazdu w momencie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, która używa specjalnego znaku albo o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia;

nie zastosuje się do znaku B-25 lub B-26 (czyli zakaz wyprzedzania).

Nowe przepisy drogowe – tych sygnałów nie wolno ignorować

Maksymalną liczbę punktów karnych otrzyma kierowca, który:

nie zastosuje się do sygnałów świetlnych,

nie zastosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu do kontroli,

nie zastosuje się do sygnałów oraz poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,

nie zastosuje się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Zapory kolejowe a nowe przepisy drogowe

Kto jeszcze może dostać 15 punktów karnych? Na pewno osoba, która:

naruszy zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy w sytuacji, gdy opuszczanie ich zostało rozpoczęte/podnoszenie ich nie zostało zakończone,

naruszy zakaz wjeżdżania za sygnalizator na przejeździe kolejowym – przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub też za inne urządzenie nadające takie sygnały,

naruszy zakaz wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuację jazdy.

Nowe przepisy dla kierowców 2022 dotyczą też przewozu osób

Maksymalną liczbę 15 punktów karnych otrzyma też ten kierujący, który będzie przewoził więcej niż dwoje dzieci w sposób niezgodny z przepisami.

Podobny los spotka tego kierującego, który będzie przewoził osoby pojazdem do tego nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym – albo w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym lub wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wyniesie 10 osób albo więcej).

Nowe przepisy drogowe 2022. Punktów karnych tak szybko nie wyzerujesz

Nie zmieni się liczba dozwolonych punktów karnych. Będą to nadal 24 pkt (20 dla świeżo upieczonych kierujących). Jednak od 17 września 2022 nie będą się one zerowały po roku, ale po dwóch latach (i to od dnia zapłacenia mandatu)

Co więcej, punktów nie będzie można już likwidować uczestnictwem w kursach. Z naszego konta znikną dopiero po dwóch latach i to od dnia zapłacenia mandatu, a nie jego wystawienia. 17 września poza zmianami w punktach karnych w życie wchodzi także przepis o recydywie.