Zakup drewna opał to także znaczny wydatek przed zimą. Będzie dodatek do ogrzewania drewnem

W ciągu ostatniego roku drewno opałowe podrożało aż o 100 proc. Dziś metr sześcienny tego paliwa kosztuje średnio 400-500 zł, a drewno kominkowe, nawet do 600 zł.

Rząd włączył użytkowników drewna opałowego do projektu przygotowywanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dopłata to tego rodzaju opału będzie wynosiła 1000 zł i jak w przypadku dodatku węglowego, będzie to jednorazowa wypłata.

Wg. Ministerstwa Środowiska i Klimatu dopłaty do drewna w tej wysokości otrzyma 530 000 gospodarstw domowych.

Kto skorzysta na dopłacie 1000 zł? Ważne jest CEEB

Dodatek otrzymają gospodarstwa, w których głównym źródłem ogrzewania są następujące urządzenia zasilane drewnem kawałkowym:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

piec kaflowy.

Aby otrzymać dopłatę do ogrzewania, nie jest ważny dochód rodziny. Nie ustalono bowiem kryterium dochodowego, które ograniczałoby grono beneficjentów wsparcia.

Ważne jest jednak, aby gospodarstwo domowe ubiegające się o dodatek do zakupu drewna na opał, zgłosiło wcześniej wskazywane we wniosku źródło ciepła do CEEB.

Dopłaty do ogrzewania drewnem kawałkowym. Kiedy składać wnioski

Prace nad ustawą nadal trwają, jednak minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniała, że rząd wprowadzi dodatek do drewna jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Podczas wtorkowego posiedzenia rządu, dopięto szczegóły projektu.

"Wszystko wskazuje na to, że na początku września 2022 zbierze się Sejm i przegłosuje odpowiednie ustawy" — zapowiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Z wnioskami o dopłatę trzeba się jednak jeszcze wstrzymać. Będzie je można składać do urzędów gmin, po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Należy oczekiwać, że będzie to miało miejsce jeszcze we wrześniu.

Końcowy termin przyjmowania wniosków to 30 listopada 2022.