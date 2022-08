Tanie loty w ofercie PLL LOT. Promocja wystartowała

W środę 24 sierpnia 2022 roku wystartowała promocja na loty Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Ceny zaczynają się już od 169 złotych w obie strony.

- Sprawdź naszą wyjątkową ofertę i podróżuj komfortowo w LOT Economy Class, a do Ameryki Północnej również w LOT Premium Economy i LOT Business Class. Pamiętaj – bagaż podręczny do 8 kg jest zawsze wliczony w cenę biletu! Promocja jest ważna od 24.08 do 6.09.2022 – czytamy na stronie polskiego przewoźnika.

Promocja Polskich Linii Lotniczych LOT obejmuje podróże między 1 października 2022 roku a 28 marca 2023 roku.

PLL LOT. Promocje dotyczą podróży do 37 krajów na całym świecie

Dostępna od 24 sierpnia do 6 września 2022 roku promocja na bilety Polskich Linii Lotniczych LOT obejmuje wszystkie loty z jesiennej i zimowej siatki połączeń. Przez te dwa tygodnie będzie można zakupić bilety na podróż do aż 37 krajów na całym świecie.

Wśród oferowanych przez polskie linie lotnicze miejsc, są tak ciekawe kierunki, jak:

- Dzięki tej promocji proponujemy naszym pasażerom na jesień i zimę słoneczne kierunki ze świetną pogodą – Kair i Dubaj pozwolą nam zakosztować Orientu, a niezwykle popularne Miami to doskonały pomysł na zimowe wakacje – powiedział rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, Krzysztof Moczulski.

Tanie loty z PLL LOT. Promocja obejmie również nowe kierunki przewoźnika

W ramach dwutygodniowej promocji na stronie internetowej lot.pl dostępna będzie również oferta nowych kierunków, które niedawno znalazły się w siatce połączeń PLL LOT, np. Baku w Azerbejdżanie, Nursułtan w Kazachstanie czy Kiszyniów w Mołdawii.

Polskie Linie Lotnicze LOT. Bilety w promocji także na trasach krajowych

W PLL LOT będzie można zakupić też bilety na loty krajowe. Dzięki promocji ich cena zaczyna się od 169 złotych w jedną stronę. Polski przewoźnik proponuje połączenia pozwalające podróżować między największymi polskimi miastami: Warszawą, Krakowem czy Gdańskiem

- Jesień to również znakomity czas na odkrywanie Polski poza sezonem. Dzięki atrakcyjnym cenom lotów krajowych i bardzo dobremu rozkładowi lotów nasi pasażerowie mogą zaplanować zarówno przedłużony weekend, jak i krótką wycieczkę do wybranego miasta w Polsce – powiedział rzecznik polskiego przewoźnika, Krzysztof Moczulski.

PLL LOT. Odprawa online możliwa tylko chwilę przed odlotem

Korzystając z oferty Polskich Linii Lotniczych LOT warto pamiętać, że odprawa online lotu możliwa jest dopiero 24 godziny przed podróżą samolotem.

Odprawiając się online w PLL LOT można:

wybrać określone miejsce w samolocie za darmo,

pobrać kartę pokładową na swój telefon, maila lub do wydruku.

Aby móc się odprawić lot online w polskich liniach lotniczych, należy wejść na stronę przewoźnika i wpisać do systemu swój numer rejestracyjny (PNR) lub numer biletu elektronicznego.