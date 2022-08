Kto do mnie dzwonił? Lepiej nie odbieraj połączeń z nieznanych numerów

Co to za numer? Zdarza się, że odbieramy połączenie z nieznanego numeru telefonu. Po drugiej stronie słyszymy dziwne trzaski, automatyczną prośbę o pozostanie na linii do czasu, aż połączy się z nami konsultant. Najczęściej jest to jakaś firma, która próbuje nam sprzedać jakieś produkty albo zaproponować kredyt.

REKLAMA

Coraz częściej odebranie takiego numeru albo oddzwonienie na niego może nas bardzo dużo kosztować. Jak tego uniknąć? Najlepiej stosować się do tych podstawowych zasad:

nie odbieraj połączenia z numeru, którego nie znasz,

sprawdź dany numer w sieci. Jest wiele stron (nieznany-numer.pl, numerytelefony.com, czy-odebrac.pl i inne), na których publikowane I komentowane przez użytkowników są niebezpieczne numery i informacje o tym, jakie jest ich źródło,

jeśli odebrałeś numer i z tego powodu miałeś kłopoty albo okazał się on połączeniem z firmą oferującą nam jakieś usługi, zostaw komentarz na jednej z podanych wyżej stron. Pomożesz innym.

Podejrzane telefony z zagranicy? Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega: sprawdź numer i oddzwaniaj z głową

Już od kilku lat Urząd Komunikacji Elektronicznej razem z Centrum Informacji Konsumenckiej przestrzegają przed telefonami z zagranicy, szczególnie tych spoza Europy. Zdarzyło się, że po odebraniu lub oddzwonieniu na taki numer telefonu przyszedł rachunek na kilka tysięcy złotych.

- Otrzymujemy sygnały od abonentów i przedsiębiorców o przypadkach prób oszustwa związanych z numerami międzynarodowymi. Oszustwo polega na wykonywaniu krótkich połączeń z numerów międzynarodowych na polskie numery w nadziei, że adresat tych połączeń automatycznie oddzwoni na numer, z którego połączenie zostało wykonane – czytamy w komunikacie na stronie Urzędu.

Oszuści wykorzystują to, że użytkownicy telefonów komórkowych zawsze starają się oddzwonić w takiej sytuacji. Dlatego warto być uważnym i np. sprawdzić numer w internecie. Numery zagraniczne, których używają oszuści, często przypominają krajowe stacjonarne. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego może zostać pomylony z numerem kierunkowym poszczególnych miast.

Warto pamiętać, że odebranie połączenia z numeru zagranicznego nie będzie nic kosztować. Opłaty pojawią się dopiero wtedy, kiedy postanowimy na dany numer oddzwonić.

Ryzykowne numery telefonów – jak dokładnie wyglądają? To warto wiedzieć

Jak od razu rozpoznawać niebezpieczne numery? Warto pamiętać, że te międzynarodowe są najczęściej dłuższe niż polskie. Krajowe numery telefonów komórkowych mają 9 cyfr w formacie XXX-XXX-XXX (z prefixem Polski +48 będzie to 11 cyfr), natomiast numery zagraniczne są z reguły dłuższe, nawet 14 cyfrowe.

Za przykład niebezpiecznego numeru telefonu można uznać 690 XXX XXXX. Ma on o jedną cyfrę więcej.

Kosztowne będą również połączenia ze wspomnianych wyżej numerów "udających" polskie numery z telefonów stacjonarnych, np. 225 XXX XXX.

Jak ostrzega Urząd Komunikacji Elektronicznej, trzeba uważać również na numery zaczynające się od 675 XXX XXX XX.

Telefoniczne nękanie. Podejrzane telefony po kilka razy dziennie

Wiele negatywnych opinii w internecie otrzymują obecnie numery:

734 818 156,

734 818 190

734 818 150.

Są to numery, które potrafią dzwonić do jednej osoby po kilka razy dziennie. To nękanie.