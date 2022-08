Jak wskazuje serwis Downdetector.pl, na którym można obserwować przerwy w dostawie przeróżnych internetowych stron, pierwsze zgłoszenia o awarii Facebooka masowo zaczęły napływać w środę od ok. godziny 8:00. Do godz. 10.00 do serwisu napłynęło kilkanaście tysięcy zgłoszeń o problemach z dostępem do „Fejsa". Dopiero po godz. 11.30 awaria znacząco zmniejszyła swoje zasięgi.

Facebook ma awarię. "Cały wall zaśmiecony spamem do sławnych profili i osób"

- 56 proc. zgłoszeń dotyczyło problemów z aplikacją. 32 proc. użytkowników wskazywało na problemy z tablicą Facebooka, a 12 proc. na stronę internetową platformy – czytamy na next.gazeta.pl

Internauci we wpisach na downdetector.pl informowali, że na ich tablicach zaczęły pojawiać się wpisy osób z innych krajów, których nie znają i nie obserwują.

Awaria Facebooka. Internauci komentują

- Widzę jakieś kosmiczne rzeczy na swojej tablicy. Nic mojego, jakieś posty osób, których nie znam i mieszkają np. w USA – komentował ktoś.

- Wyskakuje mi w dużej ilości na tablicy, jak ktoś pisze do Lewandowskiego i innych, których obserwuję – wskazał kolejny internauta.

- Cała tablica zaśmiecona spamem od sławnych profili i osób.

- Czy tylko mi na fb jakieś przekierowania dziwnych postów do polityków i innych celebrytów przychodzą? Początkowo nawet jakieś arabskie ataki były np. info do FIFA po arabsku od różnych. No i po przewinięciu w dół nie wczytują się kolejne wiadomości.

- Co to ma być, widzę na swojej tablicy tylko komentarze zagranicznych ludzi do zespołów muzycznych i aktorów.

- Lewandowski, Neymar, Adele, Shakira, Pink Floyd, Evanescence, Ozzy Osbourne i wiele innych... tablica zasypana spamem – czytamy w komentarzach w serwisie Downdetector.pl.

Facebook. Jaka jest przyczyna awarii?

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Wiadomo jedynie, że problem wystąpił na całym świecie. Facebook nie wystosował dotychczas żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.