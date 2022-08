- To nie zmiany klimatyczne, ale działalność człowieka i zaniedbania instytucji doprowadziły do katastrofy ekologicznej na Odrze. Do takich wniosków po kontrolach poselskich w instytucjach odpowiedzialnych za stan rzek w Polsce doszli politycy Koalicji Obywatelskiej. Jak informuje PAP, z kontroli wynika, że powodem katastrofy mogło być wysokie zasolenie Odry spowodowane zrzutami wód przemysłowych.

