Ekonomiczna gazeta z Lizbony przytoczyła dane platformy AirHelp wyspecjalizowanej w zagadnieniu ochrony praw pasażerów. Wynika z nich, że prawo do odszkodowania za odwołany od maja do lipca lot przysługuje 72 tys. obywateli Polski. Według przekazanych przez AirHelp informacji Polacy zajmują dziewiąte miejsce w Europie pod względem liczby osób, które mogą ubiegać się o odszkodowania za loty odwołane w efekcie strajków linii lotniczych.

Odszkodowanie za odwołany lot. Pasażer ma prawa, o które może się upomnieć

Lizboński dziennik "Dinheiro Vivo" odnotował, że od maja do lipca poszkodowanych przez strajki załóg lotniczych było 3,8 mln osób na całym świecie, a zjawisko odwołanych lotów dotyczyło zarówno tanich linii lotniczych, jak i dużych spółek.

Jak informuje PAP, Portugalskie media wskazują, że w dalszym ciągu nie została rozwiązana kwestia żądań finansowych personelu spółki TAP, największego pasażerskiego przewoźnika w tym kraju. Obsługująca rejsy do Polski linia pasażerska tylko w sierpniu musiała odwołać w związku z akcjami strajkowymi ponad 150 lotów.

Odszkodowanie za odwołany lot. Obowiązki przewoźnika, prawa pasażera

Pasażerowie linii lotniczych zawsze mają możliwość dochodzenia swoich praw. W przypadku opóźnionych lotów przewoźnik powinien zagwarantować pasażerom opiekę. Ta polega, w zależności od czasu oczekiwania, na zapewnieniu posiłku, napojów lub noclegu. Jeśli nie zrobi tego sam, pasażer ma prawo kupić posiłek, opłacić nocleg w hotelu, a także dojazd do niego, we własnym zakresie. Powinien jednak zachować paragon i dołączyć go do reklamacji, żądając zwrotu kosztów.

W przypadku odwołanych lotów pasażerowie mogą liczyć na to, że linie lotnicze zaproponują im jedną z trzech opcji:

- przebukowanie lotu na pierwszy możliwy termin,

- przebukowanie lotu na dogodny dla pasażera termin,

- pieniędzy za bilet.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Czy zawsze odszkodowania są wypłacane?

Ubieganie się o odszkodowanie z powodu opóźnionych lub odwołanych lotów jest zazwyczaj możliwe i skuteczne. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowań jedynie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Niestety czasem linie lotnicze powołują się na takie okoliczności, wówczas spór może rozstrzygnąć jedynie sąd.

W większości przypadków odszkodowania są jednak wypłacane. A pasażer może w ten sposób uzyskać nawet 600 euro.

Odszkodowanie za odwołany lot. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Ubiegając się o odszkodowanie trzeba napisać wniosek o tzw. roszczenie o odszkodowanie. Warto poznać przyczynę opóźnienia czy odwołania lotu i też umieścić ją w roszczeniu.

Dokumenty, jakie należy zachować do złożenia wniosku o odszkodowanie to:

karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny (e-ticket), zawiadomienie o opóźnieniu,

paragony dokumentujące wydatki za taksówkę, nocleg, posiłki, napoje itd.

Do wypełnienia roszczenia potrzebne też są informacje na temat:

numeru lotu,

harmonogramu lotu (zaplanowanego czasu odlotu i przylotu),

skali opóźnienia (faktycznego czas odlotu i przylotu).

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy linie lotnicze nie odpowiadają na złożoną reklamację, skargę można skierować do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.