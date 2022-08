Dziennik przypomina, że to powrót Milika do Włoch. Wcześniej, od 2016 roku, był zawodnikiem Napoli. Według gazety porozumienie między klubami z Turynu i Marsylii zostało zawarte w nocy ze środy na czwartek. Media podają, że 28-letni napastnik został wypożyczony do wielokrotnego mistrza Włoch z opcją wykupu.

Transfer Milika do Juventusu Turyn. Kibice są nastawieni krytycznie. Dlaczego?

Arkadiusz Milik został wypożyczony do Juventusu Turyn, jednak jak niedawno informował sport.pl w Turynie ten pomysł nie ma zbyt wielu entuzjastów.

Wydawało się, że nowym napastnikiem Juventusu zostanie niechciany w Barcelonie Memphis Depay. Holender w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Barcy, ale transfer Roberta Lewandowskiego wszystko zmienił. Xavi nie widzi dla niego miejsca w składzie, a władze klubu chętnie pozbyłyby się jego wysokiej pensji. Depay zgodził się rozwiązać umowę, ale zaznaczył, że zamierza od klubu otrzymać pięć milionów euro, które zapewnia mu wygasający w czerwcu 2023 r. kontrakt. Barcelona nie chce płacić całej kwoty, więc na razie doszło do klinczu. A że do zamknięcia okienka transferowego zostało mniej niż dwa tygodnie, to Juventus zaczął się rozglądać za alternatywą dla 28-letniego Holendra – czytamy na sport.pl.

Transfer Milika. Włoski dziennikarz mówi dlaczego nie podoba mu się to

W taki właśnie sposób powrócił temat Arkadiusza Milika.

Dziennikarze sport.pl skontaktowali się kilka dni temu z Mirko Di Natale, dziennikarzem Tuttojuve.com, który doskonale orientuje się w realiach Juventusu. Oto co mówił o ewentualnym wówczas jeszcze transferze Milika i nastawieniu kibiców klubu do tego pomysłu:

- Kibice są bardzo krytyczni wobec Arka z dwóch powodów. A to dlatego, że zdecydowanie bardziej cenią umiejętności Memphisa. Poza tym fanów Juve irytuje, że z turyńskim klubem łączone są cały czas te same nazwiska. Milik już nie pierwszy raz znalazł się na celowniku Juventusu. Przecież już nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy - mówił w rozmowie Di Natale.

- Mirko, a czy tobie się podoba pomysł Milika w Juve? - dopytywali dziennikarze spotrt.pl

- Nie. Taki ruch miałby sens, gdyby Juventus sprzedał Moise Keana. Milik to dobry napastnik, a jego walory techniczne nie podlegają żadnej dyskusji, ale w tej chwili Juventus nie potrzebuje zawodnika o jego charakterystyce. Depay pozwoliłby Massimiliano Allegriemu na więcej rozwiązań taktycznych, a także większe szanse na stworzenie groźnego duetu z Dusanem Vlahoviciem. Milik byłby tylko rezerwowym, zmiennikiem Dusana, który nie otrzymałby zbyt wielu szans. Nie wiem, czy w roku mundialu ma wiele chęci, żeby zagrać kilka spotkań - mówił włoski dziennikarz.

Transfer Milka do Juventusu. Kim jest Arkadiusz Milik?

Arkadiusz Milik ur. 28 lutego 1994 w Tychach to polski piłkarz, występujący ostatnio na pozycji napastnika we francuskim klubie Olympique Marsylia. W przeszłości grał w barwach: Rozwoju Katowice, Górniku Zabrze, Bayerze Leverkusen, Augsburgu i Ajaksie Amsterdam oraz SSC Napoli.

Od 2012 Milik gra również w kadrze narodowej. W Reprezentacji Polski Milik rozegrał dotychczas 62 mecze i strzelił 16 goli. W 2016 roku dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji. W 2018 brał udział wraz z polską reprezentacją w Mistrzostwach Świata.