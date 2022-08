W czwartek 25 sierpnia, na Lotniku Bemowo w Warszawie wystartował hiphopowy SBM Ffestival

- Festiwal rozpoczął się na najmniejszej scenie, gdzie po dziesięć minut na swoje występy dostali młodzi artyści: Walczak oraz Slowez. Chwilę później na tej samej scenie zagrał najmłodszy reprezentant SBM Label Nypel. Młody perspektywiczny raper w ciągu piętnastu minut zrobił małe show. Warto dodać, że chłopak z Chełma ma dopiero siedemnaście lat – czytamy o pierwszy, dniu festiwalu na kronika24.pl.

SBM FFestival w Warszawie. Tak się Bemowo bawiło w czwartek

Następnie wystąpił Lanek, Adi Nowak, Beteo, Kalush Orchestra, bracia Kacperczyk.

- O godzinie 23:00 zaczęło się to na co wszyscy czekali. Na Strefie Jelenia zgromadzili się chyba wszyscy uczestnicy czwartkowego wydarzenia. Na scenie pojawili się Białas wraz z Lankiem, grając swoją płytę „In Hajs We Trust". Swój występ rozpoczęli popisowym numerem „Grill u Gawrona", a publiczność już zaczęła robić pogo, które trwało przez cały koncert. Niestety kilka razy Białas musiał wstrzymywać koncert, dostrzegając w tłumie mdlejące osoby. Mimo wszystko artyści pokazali wszystkim jak powinno się robić show. Po Ich koncercie na tej samej scenie jako „after" zagrał jeszcze Dj Barnim, lecz większość publiczności powoli opuszczała teren lotniska na Bemowie – wspomina czwartkowy wieczór autor tekstu na kronika24.pl.

Na Facebooku na stronie wytwórni SBM opublikowano wiele zdjęć z czwartkowych koncertów, pojawiają się też komentarze.

- Było cudownie!

- Kupię bilet na piątek.

- Co za set- – czytamy pod postami.

Nie wszystkie opinie są jednak pochlebne. Uczestnicy zarzucają organizatorom niedociągnięcia organizacyjne.

- Zaczynając od początku to na stronie jedyne miejsce dotyczące lokalizacji to „Lotnisko-Bemowo"- nie jest ono małe i wystarczyło dodać link lub info od której strony jest wejście, bez tego dzikie tłumy szły zupełnie od innej strony! Kolejny fuck up to odbiór opasek Po 2 godzinach stania w pseudo „kolejce" tłum praktycznie się nie ruszył ! Rozwiązanie było naprawdę proste, wystarczyło uformować kolejki bramkami. Osoby, których jedynym zadaniem było informować - były niedoinformowane! Zbyt mała liczba obsługujących imprezę, niewielu ratowników medycznych w porównaniu do osób, które w tym czasie zemdlały! Miejmy nadzieję organizatorzy SBM Label wyciągną z tego jakiekolwiek wnioski, bo na ten moment są to zdecydowanie stracone pieniądze i wielkie rozczarowanie!!

- Fajnie. Szkoda, że w tym czasie kilkaset metrów dalej setki ludzi walczy o opaski uprawniające do wejścia, przepychając się pod siatką. Po kilkaset złotych wydanych na karnety a ludzie po godzinach stania w zbitym tłumie (nazywanym kolejką) odchodzą wkurzeni do domów. Do tego co chwilę ktoś mdleje, niestety nie z powodu ujrzenia swojego idola. Fatalna organizacja. Festiwal na 25000 osób, a organizacja jak na pokazie talentów w szkole podstawowej - czytamy w komentarzach pod zamieszczonymi na Fabceooku zdjęciami.

SBM Ffestival 2022 na Bemowie. Trzy dni, trzy sceny, 30. artystów

Jak informują organizatorzy w ciągu trzech dni na trzech scenach pojawi się łącznie 30 artystów.

Na SBM Stage zagrają: Lanek, Beteo, Kacperczyk, Fukaj, Kękę, Jan-rapowanie, White 2115, Bedoes, Hotel Maffija, Janusz Walczuk, Kinny Zimmer, Białas i Gombao 33.

Na Scenie Jelenia zaprezentują się: Adi Nowak, Kalush Orchestra, In Hajs We Trust, Barnim, Young Multi, Żabson, Francis, Jerry Heil, Zdechły Osa i Patoszał.

Na Red Bull x Nobocoto Stage wystąpią: Slowez, Walczak, Nypel, Zetha x Olsza, Młody Klakson, Witti, Bryan, Zeke & Kao, Fave, Zeamsone, Bryza, Urmi Vuitton oraz Bambi. Na tej scenie odbędzie się także jeden sekretny koncert. Wydarzenie poprowadzi Lazy the Loser.

Dokłdadny rozkład jazdy znajdziecie na stronie festivalu: https://sbmffestival.pl/.

SMB Ffestiwal 2022 w Warszawie. Dodatkowe atrakcje dla uczestników

Organizatorzy przygotowali też panele dyskusyjne dla uczestników, podczas których można porozmawiać m.in. o kobietach w branży muzycznej, zrównoważonej modzie, jedzeniu przyszłości, coming outach, osobach z niepełnosprawnościami i innych ważnych społecznie tematach. Na festiwalu jest także coś dla ciała czyli specjalna strefa sportowa, gdzie można pograć w koszykówkę 3x3 oraz pod okiem fachowców zapoznać się z zasadami bezpiecznego skateboardingu.

Dla uczestników festiwalu przygotowano też specjalny zbiornik z darmową wodą pitną wraz z tysiącem wielorazowych, metalowych kubków.

SMB FFestiwal. O której się zaczyna się impreza i ile kosztują bilety?

26 i 27 sierpnia miasteczko festiwalowe otwierane jest o godz. 12:00. Organizatorzy zaznaczają, że na miejscu warto pojawić się jak najwcześniej, aby uniknąć długich kolejek.

Bilety jednodniowe oraz karnety na festiwal dostępne są za pośrednictwem strony www.sbmffestival.pl, aplikacji Going. oraz w salonach Empik w całej Polsce.

Jednodniowe wejściówki, uprawniające do wejścia na wydarzenie kosztują 169 zł, a 3-dniowy karnet kosztuje 299 zł