Obowiązkowe naklejki na samochód. Dotyczą stref czystego transportu

Nowe przepisy dotyczące stref czystego transportu weszły w życie pod koniec 2021 roku. Od tego czasu każda polska gmina może wyznaczyć obszar takiej strefy na swoim terenie.

REKLAMA

Strefa Czystego Transportu (SCT) będzie odpowiednio oznakowanym obszarem obejmującym drogi, po których będą mogły poruszać się określone rodzaje aut:

z napędem elektrycznym,

z napędem wodorowym,

z napędem gazowym.

Listę samochodów, które będą uprawnione do poruszania się w obrębie SCT, będzie można poszerzyć, jeśli taką decyzję podejmie samorząd danej gminy – będzie on mógł uwzględnić samochody spalinowe spełniające określone normy emisji spalin.

Co z pozostałymi pojazdami, które nie spełniają wymaganych w strefie norm? One także wjadą do SCT, ale na szczególnych warunkach:

kierujący takimi pojazdami zapłacą za korzystanie dróg i miejsc parkingowych. Maksymalna opłata za wjazd do strefy wynosi 2,5 zł za godzinę (miesięczny abonament może kosztować maksymalnie 500 zł),

ustawa pozwala na taki płatny wjazd jedynie w godzinach od 9:00 do 17:00 i nie dłużej niż przez trzy lata od momentu ustanowienia danej SCT.

Zielone naklejki na samochód. Jak wyglądają?

W dniu 31 marca 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie dotyczące wzoru obowiązkowej naklejki na samochód, która umożliwi wszystkim samochodom wjazd do SCT. Brak takiej nalepki wiążę się z koniecznością zapłacenia wysokiego mandatu.

Ustalono, że naklejka ma kształt ośmiokąta i jest koloru zielonego. Na nalepce uwzględniono następujące dane:

rok produkcji samochodu,

rodzaj paliwa,

nazwę gminy, w której ustanowiono daną SCT,

nr rejestracyjny samochodu.

Bez zielonej naklejki na samochód słono zapłacisz

Obowiązkową naklejkę na samochód trzeba nalepić na przedniej szybie, w lewym dolnym rogu pojazdu. Jeśli ktoś wjedzie do strefy czystego transportu bez takiego oznaczenia, otrzyma mandat w wysokości 500 zł.

Warto wiedzieć, że każda gmina będzie ustalała indywidualnie normy, jakie muszą spełnić samochody poruszające się po danej strefie. Auto, które zostało dopuszczone do korzystania z SCT w jednej gminie, niekoniecznie będzie mogło wjechać do takiej strefy w innej.

Zielone naklejki na samochód. Gdzie już obowiązują?

Na razie w Polsce nie powstała jeszcze ani jedna strefa czystego transportu, jednak zapowiedziano, że do końca roku pierwsza pojawi się w Krakowie. Po stolicy Małopolski ma przyjść czas na kolejne duże miasta, takie jak Warszawa, Poznań czy Wrocław.

Obowiązkowe naklejki na samochód od 4 maja. Gdzie kupić?

Na razie naklejki nie są dostępne w sprzedaży, choć już dziś wiadomo, że będą kosztowały jedynie 5 zł. Sposób wydawania naklejek określi rada każdej gminy, po ustanowieniu danej strefy czystego transportu.

Obowiązkowe naklejki na samochód nie dla każdego. Kto jest zwolniony z ich posiadania?

Niektóre pojazdy są zwolnione, na mocy ustawy, z posiadania zielonej naklejki na terenie SCT. Chodzi o te auta, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Będą mogły one korzystać ze stref czystego transportu bez konieczności takiego oznaczenia.