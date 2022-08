500 plus dla małżeństw. Pomysł nie jest nowy

Pomysł świadczenia Małżeństwo+ pierwszy raz trafiło do debaty publicznej dwa lata temu. Wtedy to wniosek o takie 500 plus dla małżeństw o wysokim stażu pojawiło się na biurku Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W ówczesnym projekcie wnioskodawcy chcieli, aby takie dodatkowe świadczenie trafiło do tych małżeństw, które mają co najmniej dwójkę dzieci – nie dotyczyło zatem tych par, które nie chciały bądź nie mogły posiadać potomków.

Wnioskodawcy chcieli również, aby świadczenie przeznaczone było dla par o wyjątkowo długim stażu małżeńskim:

500 zł po 50 latach małżeństwa,

550 zł po 55 latach,

600 zł po 60 latach.

Po śmierci małżonka wdowcy dostawaliby swój dodatek już do końca życia.

Małżeństwo+ czyli nowe 500 plus. Do kiedy posłowie podejmą decyzję?

Projekt, który trafił do Prezydenta, nie został w końcu rozpatrzony. Temat jednak wrócił w tym roku, ponieważ pojawiła się nowa petycja, złożona tym razem do Komisji do Spraw Petycji (PET), a sam pomysł takiego świadczenia poparło kilku posłów. Zwolenniczką 500 plus dla małżeństw jest m.in. eurodeputowana PiS, Elżbieta Rafalska.

Posłowie zauważają jednak, że najpierw Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno sprawdzić w swoich analizach, z jakimi kosztami wiązałoby się wprowadzenie takiego świadczenia i w jakiej formie powinno być wypłacane: comiesięcznie, czy – jak sugerowała Elżbieta Rafalska – mogłoby mieć formę jednorazowej, większej wypłaty.

Sprawa ucichła na początku lata. Jeśli wróci do debaty sejmowej jesienią, jest szansa, że decyzja zostanie podjęta jeszcze w tym roku.

500 plus dla małżeństw. Do kogo miałoby trafić to świadczenie?

Według założeń zawartych w petycji, takie dodatkowe 500 plus dla seniora w postaci świadczenia małżeńskiego, miałoby przysługiwać tym parom, które mogą się pochwalić wyjątkowo długim stażem. Jakim dokładnie, tego w tegorocznej petycji nie określono dokładnie. Można jednak zakładać, że podobnie jak w przypadku petycji sprzed 2 lat, nowe świadczenie miałoby dotyczyć par o co najmniej 50-letnim stażu.

Choć niektórzy uważają, że powinno przysługiwać także tym ze stażem 40-letnim:

Również po 50 latach wspólnego życia przyznaje się symboliczny Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Można więc założyć, że jeśli takie świadczenie dla seniorów zostanie zatwierdzone przez Sejm, będzie dotyczyło małżeństw o właśnie takim małżeńskim stażu.

Badania i analizy (także te wykonane przez autorów petycji) pokazują, że w Polsce małżeństwa z najwyższym stażem są grupą najmniej majętnych seniorów. Ze względu na wiek borykają się oni z największymi problemami zdrowotnymi. Dlatego właśnie, według pomysłodawców nowego 500 plus dla seniora, takie świadczenie jest im wyjątkowo potrzebne – czytamy w serwisie "Polska Times".

Co prawda już dziś seniorzy mogą liczyć na różne programy pomocowe (takie, jak chociażby 500 plus dla niepełnosprawnych czy program Senior+), jednak sytuacja wielu emerytów w naszym kraju nie jest lekka i na pewno ucieszyliby się oni z takiej dodatkowej wypłaty 500 plus dla małżeństw o długim stażu.