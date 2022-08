Gaz w górę. Rząd wprowadza dofinansowanie do gazu

W lipcu 2022 roku ceny gazu osiągnęły rekordowy poziom 227,5 euro za megawatogodzinę na holenderskiej giełdzie – podaje serwis Muratordom.pl. Latem nie stanowi to jeszcze tak wielkiego problemu, jednak wielu Polaków, którzy w swoich domach posiadają gazowe instalacje, z dużym niepokojem myśli o sezonie grzewczym 2022/2023.

Dodatek do gazu 2022. Można go uzyskać na dwa sposoby

Dopłaty do gazu można uzyskać dwiema drogami:

dodatek do gazu ziemnego wypłacany w ramach dodatku osłonowego;

dopłata do gazu dla osób, które ogrzewają dom gazem płynnym LPG w wysokości jednorazowej wypłaty 500 zł, przysługującej każdemu bez względu na wysokość dochodów. Taka dopłata będzie przyznawana na gospodarstwo domowe, a nie na źródło ciepła.

Wniosek o dodatek osłonowy do gazu. Komu przysługuje?

Z powodu wspomnianego gwałtownego wzrostu cen, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzono dodatek osłonowy do gazu. Jego odbiorcami są osoby o niskich dochodach. Wniosek o dopłatę do gazu w ramach tarczy antyinflacyjnej można składać w następujących sytuacjach:

gdy w jednoosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł,

gdy w wieloosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

Co ważne, zasiłki rodzinny oraz pielęgnacyjny nie zostają w tym wypadku wliczone do dochodu.

Dofinansowanie do gazu w ramach dodatku osłonowego. Ile wynosi?

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Stawka dopłaty do gazu, uzależniona od dochodów, wynosi:

400 złotych dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 złotych dla gospodarstwa 2- lub 3-osobowego;

850 złotych dla gospodarstwa 4- lub 5-osobowego;

1150 złotych dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek osłonowy do gazu? To warto wiedzieć

Wniosek o dodatek osłonowy do gazu można składać do końca października 2022 roku.

Istotne jest, że każdy, kto składał wniosek o dopłatę do gazu w ramach dodatku osłonowego do 31 lipca tego roku, musiał przedstawić dochody z 2020 roku. Z kolei składając taki wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., należy podać swoje dochody, jakie zostały uzyskane w 2021 roku.

Wniosek o dopłatę do gazu. Jak uzyskać jednorazową wypłatę w wysokości 500 zł?

Sprawą jednorazowej dopłaty do gazu w wysokości 500 zł Sejm zajmie się na posiedzeniu w piątek 2 września 2022 roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu, składanie wniosków o jednorazową dopłatę 500 zł dla domów ogrzewanych gazem płynnym LPG rozpocznie się w październiku i potrwa do 30 listopada 2022 r.

Jak zauważa serwis Infor.pl – dodatek do gazu nie będzie przysługiwał tym gospodarstwom domowym, które złożyły już wniosek o dodatek węglowy lub którym przyznano taki dodatek.

Wzór wniosku o dopłatę do gazu zostanie udostępniony na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Będzie go można złożyć w:

urzędzie gminy,

gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Dokument będzie można złożyć:

osobiście,

drogą pocztową na adres urzędu gminy,

drogą elektroniczną przez serwis ePUAP.

Jednorazowa dopłata do gazu w wysokości 500 zł zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wniosku.