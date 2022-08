Tragiczny wypadek w Wolsztynie. Zginął 4-letni chłopiec potrącony na przejściu dla pieszych

Jak powiedział PAP oficer prasowy KPP w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk, do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 16 na ul. 5 Stycznia, czyli w samym centrum Wolsztyna. - Do wypadku doszło w momencie, kiedy na wyniesionym przejściu dla pieszych znajdował się 4-letni chłopczyk i jego mama. Tam doszło do śmiertelnego potrącenia chłopca przez samochód ciężarowy. Dziecko zginęło na miejscu – poinformował policjant.

Dodał, że według wstępnych informacji, które posiada, matka chłopca nie odniosła poważniejszych obrażeń. - Obecnie nadal prowadzone są czynności na miejscu zdarzenia, ustalamy wszystkie okoliczności. Prowadzone są też oględziny pod nadzorem prokuratora – przekazał Adamczyk.

Poinformował też, że zarówno chłopiec, jak i jego mama mieli ze sobą rowery. Na razie nie wiadomo, czy przeprowadzali je przez przejście dla pieszych, czy wjechali na nich na pasy.